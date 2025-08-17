Челси обошел Манчестер Сити по количеству бразильцев, игравших в АПЛ
Эстевао стал третьим самым молодым представителем Бразилии в чемпионате Англии
В матче первого тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
Этот матч стал знаковым для Эстевао. Молодой бразилец сыграл свою первую игру за «пенсионеров».
Эстевао стал 16-м бразильцем «Челси», который сыграл в АПЛ. Лондонцы по количеству игроков из Бразилии опережают всех в истории Премьер-Лиги (16). Ближайшим преследователем по этому показателю является «Манчестер Сити», который имел в своем составе 15 бразильцев, сыгравших в английском чемпионате.
Эстевао в возрасте 18 лет и 115 дней стал третьим самым молодым бразильцем, который сыграл в АПЛ.
Самые молодые бразильцы, которые играли в АПЛ
- 18 лет и 39 дней – Рафаэль (2008, Манчестер Юнайтед)
- 18 лет и 54 дня – Габриэль Мартинелли (2019, Арсенал)
- 18 лет и 115 дней – Эстевао (2025, Челси)
Estêvão becomes the 16th Brazilian to play for Chelsea in the Premier League, more than any other club.— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2025
Stamford Bridge - home of the Samba 🇧🇷 pic.twitter.com/PI22H39vhh
Estêvão is the third youngest Brazilian player to appear in the Premier League (18y 115d), after Rafael in 2008 (18y 39d) and Gabriel Martinelli in 2019 (18y 54d).— Squawka (@Squawka) August 17, 2025
Chelsea have now had 16 Brazilians play for them in the PL, the outright most of any team (overtaking Man City's… pic.twitter.com/Cqn2ZEw79m
