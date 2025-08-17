Челси обошел Манчестер Сити по количеству бразильцев, игравших в АПЛ

В матче первого тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Этот матч стал знаковым для Эстевао. Молодой бразилец сыграл свою первую игру за «пенсионеров».

Эстевао стал 16-м бразильцем «Челси», который сыграл в АПЛ. Лондонцы по количеству игроков из Бразилии опережают всех в истории Премьер-Лиги (16). Ближайшим преследователем по этому показателю является «Манчестер Сити», который имел в своем составе 15 бразильцев, сыгравших в английском чемпионате.

Эстевао в возрасте 18 лет и 115 дней стал третьим самым молодым бразильцем, который сыграл в АПЛ.

Самые молодые бразильцы, которые играли в АПЛ

18 лет и 39 дней – Рафаэль (2008, Манчестер Юнайтед) 18 лет и 54 дня – Габриэль Мартинелли (2019, Арсенал) 18 лет и 115 дней – Эстевао (2025, Челси)

Estêvão becomes the 16th Brazilian to play for Chelsea in the Premier League, more than any other club.



Stamford Bridge - home of the Samba 🇧🇷 pic.twitter.com/PI22H39vhh — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2025