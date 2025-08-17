Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал

«Арсенал» начал новый сезон АПЛ с минимальной победой на выезде.

17 августа на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил итальянский защитник Риккардо Калафьори после углового.

Статистика

Ман Юнайтед – Арсенал

Владение мячом: 61% – 39%

Ожидаемые голы (xG): 1.59 – 1.05

Общая преодоленная дистанция (км): 111 – 117.2

Большие шансы: 0 – 1

Удары по воротам: 22 – 9

Удары в створ ворот: 7 – 3

Сейвы: 2 – 7

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.28 – 0.74

Угловые: 3 – 4

Фолы: 10 – 19

Передачи: 476 – 296

Точные передачи: 395 – 222

Отборы мяча: 23 – 18

Штрафные удары: 19 – 10

Офсайды: 1 – 2

Желтые карточки: 1 – 4

После первого тура «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, «МЮ» – 15-е.