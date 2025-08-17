Англия17 августа 2025, 21:21 |
111
0
Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Единственный гол в противостоянии был забит после углового
17 августа 2025, 21:21 |
111
0
«Арсенал» начал новый сезон АПЛ с минимальной победой на выезде.
17 августа на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил итальянский защитник Риккардо Калафьори после углового.
Статистика
Ман Юнайтед – Арсенал
- Владение мячом: 61% – 39%
- Ожидаемые голы (xG): 1.59 – 1.05
- Общая преодоленная дистанция (км): 111 – 117.2
- Большие шансы: 0 – 1
- Удары по воротам: 22 – 9
- Удары в створ ворот: 7 – 3
- Сейвы: 2 – 7
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.28 – 0.74
- Угловые: 3 – 4
- Фолы: 10 – 19
- Передачи: 476 – 296
- Точные передачи: 395 – 222
- Отборы мяча: 23 – 18
- Штрафные удары: 19 – 10
- Офсайды: 1 – 2
- Желтые карточки: 1 – 4
После первого тура «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, «МЮ» – 15-е.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2025, 17:29 186
«Горняки» уверенно победили ровенчан в гостях впервые с 2023 года
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Британец уважает братьев Кличко
Футбол | 17.08.2025, 20:59
Бокс | 16.08.2025, 22:15
Бокс | 17.08.2025, 00:45
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 11:00 2
16.08.2025, 19:38 8
16.08.2025, 07:05
16.08.2025, 00:02 1
16.08.2025, 08:40 30
16.08.2025, 00:20
16.08.2025, 21:31 10
16.08.2025, 09:23 17