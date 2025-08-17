Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Англия
17 августа 2025, 21:21 |
111
0

Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал

Единственный гол в противостоянии был забит после углового

Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» начал новый сезон АПЛ с минимальной победой на выезде.

17 августа на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил итальянский защитник Риккардо Калафьори после углового.

Статистика

Ман Юнайтед – Арсенал

  • Владение мячом: 61% – 39%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.59 – 1.05
  • Общая преодоленная дистанция (км): 111 – 117.2
  • Большие шансы: 0 – 1
  • Удары по воротам: 22 – 9
  • Удары в створ ворот: 7 – 3
  • Сейвы: 2 – 7
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.28 – 0.74
  • Угловые: 3 – 4
  • Фолы: 10 – 19
  • Передачи: 476 – 296
  • Точные передачи: 395 – 222
  • Отборы мяча: 23 – 18
  • Штрафные удары: 19 – 10
  • Офсайды: 1 – 2
  • Желтые карточки: 1 – 4

После первого тура «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, «МЮ» – 15-е.

По теме:
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор
Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Риккардо Калафьори
Дмитрий Банар
