Англия17 августа 2025, 18:59 | Обновлено 17 августа 2025, 19:00
369
0
Ман Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги
17 августа в 18:30 проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.
Манчестер Юнайтед и Арсенал встречаются на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист канониров Александр Зинченко не включен в заявку на матч.
После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей.
ГОЛ! 0:1. Риккардо Калафиори, 13 мин
