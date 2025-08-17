Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 августа 2025, 18:59 | Обновлено 17 августа 2025, 19:00
0

Ман Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги

Ман Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в 18:30 проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Манчестер Юнайтед и Арсенал встречаются на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не включен в заявку на матч.

После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей.

ГОЛ! 0:1. Риккардо Калафиори, 13 мин

