Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Это новые эмоции и новый вызов для нас»
Украинский защитник прокомментировал предстоящий матч с луганской «Зарей»
Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал предстоящий матч третьего тура Украинской Премьер-лиги с луганской «Зарей»:
– Подготовка к игре проходит по плану?
– Команда работает в одноразовом режиме, готовимся к серьезному сопернику – луганской «Заре», которая еще не проигрывала. Мы очень плодотворно тренируемся и понимаем, что нас ждет непростой матч.
– Прошлый матч ты начал в основе.
– Я чувствую доверие со стороны тренера. Перед игрой Патрик ван Леувен пообщался со мной, сказал, что я готов к этому. Я считаю, мы провели неплохой матч, были ошибки, но без них в футболе никак. Хорошо сыграли и добились хорошего результата. Шагаем дальше и настраиваемся на следующий поединок.
– В 1/32 финала Кубка Украины нам досталась «Куликов-Белка», представитель Второй лиги. Как прокомментируешь жеребьевку?
– Это новые эмоции и новый вызов для нас. Несмотря на статус соперника, ожидаю сложной игры. Мы должны ехать к ним с четкой настройкой на победу. Дорога далекая, но мы справимся. У нас плотный график, но это наша работа и, я думаю, каждый футболист должен настроить себя только на максимальный результат.
Ранее Артем Микитишин прокомментировал предстоящий матч с луганской «Зарей».
