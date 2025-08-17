Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Это новые эмоции и новый вызов для нас»
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 19:36
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Это новые эмоции и новый вызов для нас»

Украинский защитник прокомментировал предстоящий матч с луганской «Зарей»

Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Это новые эмоции и новый вызов для нас»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал предстоящий матч третьего тура Украинской Премьер-лиги с луганской «Зарей»:

Подготовка к игре проходит по плану?

– Команда работает в одноразовом режиме, готовимся к серьезному сопернику – луганской «Заре», которая еще не проигрывала. Мы очень плодотворно тренируемся и понимаем, что нас ждет непростой матч.

Прошлый матч ты начал в основе.

– Я чувствую доверие со стороны тренера. Перед игрой Патрик ван Леувен пообщался со мной, сказал, что я готов к этому. Я считаю, мы провели неплохой матч, были ошибки, но без них в футболе никак. Хорошо сыграли и добились хорошего результата. Шагаем дальше и настраиваемся на следующий поединок.

В 1/32 финала Кубка Украины нам досталась «Куликов-Белка», представитель Второй лиги. Как прокомментируешь жеребьевку?

– Это новые эмоции и новый вызов для нас. Несмотря на статус соперника, ожидаю сложной игры. Мы должны ехать к ним с четкой настройкой на победу. Дорога далекая, но мы справимся. У нас плотный график, но это наша работа и, я думаю, каждый футболист должен настроить себя только на максимальный результат.

Ранее Артем Микитишин прокомментировал предстоящий матч с луганской «Зарей».

Владимир Виливальд чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
