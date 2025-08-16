Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артур МИКИТИШИН: «Думаю, мы движемся в правильном направлении»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 22:06
Артур МИКИТИШИН: «Думаю, мы движемся в правильном направлении»

Украинский хавбек дал несколько комментариев перед матчем 3-го тура УПЛ

Артур МИКИТИШИН: «Думаю, мы движемся в правильном направлении»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин дал комментарий перед матчем 3-го тура Украинской Премьер-лиги с луганской «Зарей»:

Артур, как настраиваетесь на следующего соперника?

– Все как всегда, мы тренируемся в привычном воскресном цикле: нагрузка, тактика, технические занятия. Подготовка проходит отлично. Нам нужно набирать форму, становиться лучше с каждым днем. Думаю, мы движемся в правильном направлении.

Помнишь наш последний матч против «Зари»?

– Да, мы играли дома и победили 3:0 – тогда все получилось. Это была хорошая игра, особенно учитывая мощную поддержку наших болельщиков.

Недавно состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины. Нам досталась «Куликов-Белка». Как прокомментируешь жеребьевку?

– Кубок Украины - это совсем другой игровой формат. Одна ошибка – и ты вылетаешь. Поэтому нужно как можно лучше настраиваться на каждый матч. Команда это прекрасно понимает, поэтому права на ошибку быть не может.

Ранее сообщалось о том, что известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артур Микитишин Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Заря - Кривбасс
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
