Известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ. Есть еще варианты

Лидер Криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку уже этим летом, перебравшись в Англию.

По информации английского журналиста Пита О'Рурка, представители Лестера и Норвича, что предстоящий сезон начнут в Чемпионшипе, проявляют предметный интерес к 24-летнему украинскому полузащитнику.

Среди возможных вариантов также называют немецкий Аугсбург и турецкий Эюпспор и турецкий, которые хотят подписать украинца перед закрытием трансферного окна.

На популярном сайте Transfermarkt стоимость Твердохлеба оценивается в полтора миллиона евро. В прошлом сезоне Егор Твердохлеб забил 14 голов и отдал два ассиста в 24 матчах за Кривбасс в УПЛ.