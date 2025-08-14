Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ. Есть еще варианты
Украина. Премьер лига
Известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ. Есть еще варианты

Егор Твердохлеб может уйти из «Кривбасса»

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лидер Криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку уже этим летом, перебравшись в Англию.

По информации английского журналиста Пита О'Рурка, представители Лестера и Норвича, что предстоящий сезон начнут в Чемпионшипе, проявляют предметный интерес к 24-летнему украинскому полузащитнику.

Среди возможных вариантов также называют немецкий Аугсбург и турецкий Эюпспор и турецкий, которые хотят подписать украинца перед закрытием трансферного окна.

На популярном сайте Transfermarkt стоимость Твердохлеба оценивается в полтора миллиона евро. В прошлом сезоне Егор Твердохлеб забил 14 голов и отдал два ассиста в 24 матчах за Кривбасс в УПЛ.

Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Лестер Норвич Чемпионшип Аугсбург Эюпспор чемпионат Германии по футболу чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
vasilichn
Егорка минимум пятерку стоит, а то и более...
-1
