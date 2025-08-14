Известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ. Есть еще варианты
Егор Твердохлеб может уйти из «Кривбасса»
Лидер Криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку уже этим летом, перебравшись в Англию.
По информации английского журналиста Пита О'Рурка, представители Лестера и Норвича, что предстоящий сезон начнут в Чемпионшипе, проявляют предметный интерес к 24-летнему украинскому полузащитнику.
Среди возможных вариантов также называют немецкий Аугсбург и турецкий Эюпспор и турецкий, которые хотят подписать украинца перед закрытием трансферного окна.
На популярном сайте Transfermarkt стоимость Твердохлеба оценивается в полтора миллиона евро. В прошлом сезоне Егор Твердохлеб забил 14 голов и отдал два ассиста в 24 матчах за Кривбасс в УПЛ.
Leicester City and Norwich City are among a host of clubs tracking Ukrainian midfielder Yegor Tverdokhlib. German club Augsburg and Turkish side Eyupspor are also weighing up moves for the 24-year-old before the close of the transfer window. #LCFC #NCFC pic.twitter.com/xAOLFJb92d— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 14, 2025
