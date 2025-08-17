Орлов добрался до финала парного разряда на турнире ITF M15 в Польше
Владислав вместе с Якубом Йенджейчаком не сумел завоевать трофей в Бельско-Бяле
Украинский теннисист Владислав Орлов добрался до финала парного разряда на турнире ITF M15 в Бельско-Бяла, Польша.
В поединке за трофей Владислав вместе со своим напарником Якубом Йенджейчаком (Польша) на супертай-брейке проиграл польскому дуэту Кароль Филар / Миколай Мигдальски.
ITF M15 Бельско-Бяла. Пары. Грунт, финал
Кароль Филар (Польша) / Миколай Мигдальски (Польша) – Владислав Орлов (Украина) / Якуб Йенджейчак (Польша) – 7:5, 4:6, [10:6]
В одиночном разряде этих соревнований Орлов добрался до полуфинала, где уступил Петеру Файту.
Трофей в одиночке польского 15-тысячника завоевал украинец Вячеслав Белинский.
