ITF
17 августа 2025, 17:59 |
Орлов добрался до финала парного разряда на турнире ITF M15 в Польше

Владислав вместе с Якубом Йенджейчаком не сумел завоевать трофей в Бельско-Бяле

Instagram

Украинский теннисист Владислав Орлов добрался до финала парного разряда на турнире ITF M15 в Бельско-Бяла, Польша.

В поединке за трофей Владислав вместе со своим напарником Якубом Йенджейчаком (Польша) на супертай-брейке проиграл польскому дуэту Кароль Филар / Миколай Мигдальски.

ITF M15 Бельско-Бяла. Пары. Грунт, финал

Кароль Филар (Польша) / Миколай Мигдальски (Польша) – Владислав Орлов (Украина) / Якуб Йенджейчак (Польша) – 7:5, 4:6, [10:6]

В одиночном разряде этих соревнований Орлов добрался до полуфинала, где уступил Петеру Файту.

Трофей в одиночке польского 15-тысячника завоевал украинец Вячеслав Белинский.

Владислав Орлов
