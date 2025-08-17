ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил игрока в другой клуб АПЛ
Джеймс Макати будет выступать за «Ноттингем Форест»
Английский клуб «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати.
В новой команде футболист будет выступать под 24-м игровым номером.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Джеймс обошёлся «лесорубам» в 22 миллиона евро. Контракт Макати с новым клубом подписан до 2030 года.
«Я чувствую, что готов к новому вызову, а клуб в прошлом сезоне показал отличные результаты, поэтому я хочу помочь развивать это и показать, на что способен.
Мне очень приятно быть здесь, и я с нетерпением жду начала работы с новыми партнёрами по команде. Я знаю об амбициях всех, кто связан с клубом, и хочу быть частью этого», – сказал Макати.
James McAtee is a Red! ❤️ pic.twitter.com/9Sj0OUcANz— Nottingham Forest (@NFFC) August 16, 2025
It's official. ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) August 16, 2025
He has arrived. 😮💨 pic.twitter.com/9cnBBAMGu2— Nottingham Forest (@NFFC) August 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Саленко считает, что в киевском клубе достаточно высокий уровень футболистов
Александру Гончару было 43 года