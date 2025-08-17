ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил игрока в другой клуб АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 августа 2025, 12:44 | Обновлено 17 августа 2025, 12:46
Джеймс Макати будет выступать за «Ноттингем Форест»

ФК Ноттингем Форест. Джеймс Макати

Английский клуб «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати.

В новой команде футболист будет выступать под 24-м игровым номером.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Джеймс обошёлся «лесорубам» в 22 миллиона евро. Контракт Макати с новым клубом подписан до 2030 года.

«Я чувствую, что готов к новому вызову, а клуб в прошлом сезоне показал отличные результаты, поэтому я хочу помочь развивать это и показать, на что способен.

Мне очень приятно быть здесь, и я с нетерпением жду начала работы с новыми партнёрами по команде. Я знаю об амбициях всех, кто связан с клубом, и хочу быть частью этого», – сказал Макати.

трансферы Ноттингем Форест Манчестер Сити трансферы АПЛ Джеймс Макати чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Ноттингем Форест
