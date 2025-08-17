Коуч Барселоны: «Все видят, что он величайший футболист»
Ханси Флик в очередной раз расхвалил Ламина Ямаля
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик расхвалил испанского вундеркинда каталонцев Ламина Ямаля. Коуч заявил, что на его вингера пытаются равняться все.
Ямаль – особый футболист, все равняются на него. Я вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Все видят, что он выдающийся футболист», – сказал Флик.
Барселона уверенно стартовала в новом сезоне испанской Ла Лиги, разгромив «Мальорку» (3:0). Во втором туре подопечные Ханси Флика сыграют против «Леванте». Игра состоится в субботу, 23 августа.
Ранее сообщалось, что Жюль Кунде продлил контракт с Барселоной.
