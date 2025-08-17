Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Барселоны: «Все видят, что он величайший футболист»
Испания
17 августа 2025, 11:13 | Обновлено 17 августа 2025, 11:37
763
0

Коуч Барселоны: «Все видят, что он величайший футболист»

Ханси Флик в очередной раз расхвалил Ламина Ямаля

17 августа 2025, 11:13 | Обновлено 17 августа 2025, 11:37
763
0
Коуч Барселоны: «Все видят, что он величайший футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик расхвалил испанского вундеркинда каталонцев Ламина Ямаля. Коуч заявил, что на его вингера пытаются равняться все.

Ямаль – особый футболист, все равняются на него. Я вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Все видят, что он выдающийся футболист», – сказал Флик.

Барселона уверенно стартовала в новом сезоне испанской Ла Лиги, разгромив «Мальорку» (3:0). Во втором туре подопечные Ханси Флика сыграют против «Леванте». Игра состоится в субботу, 23 августа.

Ранее сообщалось, что Жюль Кунде продлил контракт с Барселоной.

По теме:
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Жесткий эпизод. Голкипер Барселоны получил удар ногой в лицо
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16 августа 2025, 16:51 2
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»

Жюльен Форе рассказал о ситуации между Забарным и Сафоновым

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16.08.2025, 18:59
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 17.08.2025, 10:06
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Переговоры продолжаются. Клуб АПЛ жаждет подписать лидера Шахтера
Футбол | 17.08.2025, 09:43
Переговоры продолжаются. Клуб АПЛ жаждет подписать лидера Шахтера
Переговоры продолжаются. Клуб АПЛ жаждет подписать лидера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 5
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 4
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем