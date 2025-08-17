WTA17 августа 2025, 09:13 |
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
17 августа 2025, 09:13 |
17 августа польская теннисистка Ига Свентек (WTA 3) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Ориентировочно в 20:00 полька начнет полуфинальны матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 10).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет 10-я встреча соперниц. Счет 5:4 в пользу Иги.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Вероники Кудерметовой.
|
