Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа польская теннисистка Ига Свентек (WTA 3) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Ориентировочно в 20:00 полька начнет полуфинальны матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 10).

Это будет 10-я встреча соперниц. Счет 5:4 в пользу Иги.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Вероники Кудерметовой.

