Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 августа 2025, 09:13 |
125
0

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

17 августа 2025, 09:13 |
125
0
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 августа польская теннисистка Ига Свентек (WTA 3) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Ориентировочно в 20:00 полька начнет полуфинальны матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 10).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 10-я встреча соперниц. Счет 5:4 в пользу Иги.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Вероники Кудерметовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Ига Свёнтек Елена Рыбакина WTA Цинциннати смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 14
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

Одна украинка сыграет на турнире WTA 250 в США на неделе перед US Open 2025
Теннис | 16 августа 2025, 09:45 0
Одна украинка сыграет на турнире WTA 250 в США на неделе перед US Open 2025
Одна украинка сыграет на турнире WTA 250 в США на неделе перед US Open 2025

Юлия Стародубцева выступит на соревнованиях в Кливленде

Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 16.08.2025, 23:36
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.08.2025, 07:30
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
15.08.2025, 08:44 3
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем