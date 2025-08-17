ВИДЕО. Украинка снялась в рекламе со звездой Барселоны. Идеальная пара

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны снялся в рекламе OMODA 9 Super Hybrid, который можно приообрести за 2 млн грн.

Его жена – украинка Марина Лученко-Щенсны – исполнила для ролика песню «То, что чувствую».

Барселона стала идеальной локацией для съёмок. Нежные танцы и поцелуи пары дополнили рекламный клип.

Марина поделилась видео в Instagram, вызвав восторг фанатов.