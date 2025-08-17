Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 августа 2025, 03:28
ВИДЕО. Украинка снялась в рекламе со звездой Барселоны. Идеальная пара

Войцех Щенсны и Марина Лученко-Щенсны снялись в рекламе

ВИДЕО. Украинка снялась в рекламе со звездой Барселоны. Идеальная пара
Instagram. Войцех и Марина Щенсны

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны снялся в рекламе OMODA 9 Super Hybrid, который можно приообрести за 2 млн грн.

Его жена – украинка Марина Лученко-Щенсны – исполнила для ролика песню «То, что чувствую».

Барселона стала идеальной локацией для съёмок. Нежные танцы и поцелуи пары дополнили рекламный клип.

Марина поделилась видео в Instagram, вызвав восторг фанатов.

Максим Лапченко Источник: Instagram
