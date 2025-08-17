Другие новости17 августа 2025, 02:32 |
152
0
ФОТО. Похоже на начало какого-то фильма. Морозюк шокировала новым снимком
Ирина Морозюк и футболисты PROFAN
17 августа 2025, 02:32 |
152
0
Ирина Морозюк снова удивила откровенным фото у бассейна.
Вокруг – десяток футболистов «PROFAN» – клуба Медиалиги.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Среди мужчин оказался ее бывший муж, экс-футболист «Динамо» Николай Морозюк.
Атмосфера снимка – настоящая эротическая фантазия, воплощенная в жизнь.
«@profanmfc present… Празднуем чемпионство», – подписала публикацию Ирина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2025, 02:11 0
«Бенфика» одержала минимальную победу над клубом «Эштрела Амадора»
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 2
«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Футбол | 16.08.2025, 22:50
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 06:23 7
15.08.2025, 01:16
15.08.2025, 02:46
16.08.2025, 09:23 13
15.08.2025, 08:46 1
15.08.2025, 08:24 5
15.08.2025, 06:21
15.08.2025, 03:05 2