Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Похоже на начало какого-то фильма. Морозюк шокировала новым снимком
Другие новости
17 августа 2025, 02:32 |
152
0

ФОТО. Похоже на начало какого-то фильма. Морозюк шокировала новым снимком

Ирина Морозюк и футболисты PROFAN

17 августа 2025, 02:32 |
152
0
ФОТО. Похоже на начало какого-то фильма. Морозюк шокировала новым снимком
Instagram. Ирина Морозюк и «PROFAN»

Ирина Морозюк снова удивила откровенным фото у бассейна.

Вокруг – десяток футболистов «PROFAN» – клуба Медиалиги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди мужчин оказался ее бывший муж, экс-футболист «Динамо» Николай Морозюк.

Атмосфера снимка – настоящая эротическая фантазия, воплощенная в жизнь.

«@profanmfc present… Празднуем чемпионство», – подписала публикацию Ирина.

По теме:
ВИДЕО. Украинка снялась в рекламе со звездой Барселоны. Идеальная пара
ФОТО. Ведущая Шахтер-ТV покоряет Америку своей красотой
ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча
фото lifestyle Ирина Морозюк PROFAN Николай Морозюк
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Футбол | 17 августа 2025, 02:11 0
Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии

«Бенфика» одержала минимальную победу над клубом «Эштрела Амадора»

Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 2
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Футбол | 16.08.2025, 22:50
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
15.08.2025, 06:23 7
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 13
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем