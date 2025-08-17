Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Сандерленд
16.08.2025 17:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Англия
17 августа 2025, 03:18
Сандерленд – Вест Хэм – 3:0. С возвращением в АПЛ. Видео голов и обзор

Хозяева поля не оставили сопернику шансов

Сандерленд – Вест Хэм – 3:0. С возвращением в АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа в матче первого тура АПЛ новичок чемпионата «Сандерленд» принимал «Вест Хэм».

В первом тайме команды продемонстрировали много борьбы и мячей не забивали, а вот во втором показалось, что игроки обеих команд заменили.

«Сандерленд» забил трижды и разгромил «молотобойцев». На 61-й минуте счет открыл Майенда. Через 12 минут Баллард удвоил преимущество.

Точку в матче положил Исидор в дополнительное время.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Сандерленд – Вест Хэм 3:0

Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Исидор, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Уилсон Исидор (Сандерленд).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Баллард (Сандерленд).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Eliezer Mayenda (Сандерленд).
Сандерленд Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
