Сандерленд – Вест Хэм – 3:0. С возвращением в АПЛ. Видео голов и обзор

16 августа в матче первого тура АПЛ новичок чемпионата «Сандерленд» принимал «Вест Хэм».

В первом тайме команды продемонстрировали много борьбы и мячей не забивали, а вот во втором показалось, что игроки обеих команд заменили.

«Сандерленд» забил трижды и разгромил «молотобойцев». На 61-й минуте счет открыл Майенда. Через 12 минут Баллард удвоил преимущество.

Точку в матче положил Исидор в дополнительное время.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Сандерленд – Вест Хэм 3:0

Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Исидор, 90+2

