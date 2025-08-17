52 победы после удалений соперников. Барселона имеет интересное достижение

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 августа 2025, 01:59 | Обновлено 17 августа 2025, 02:01
«Каталонцы» разгромили «Мальорку» в матче первого тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» является лидером Ла Лиги с сезона 2016/17 по интересному показателю: команда чаще всех выигрывала матчи (52), пользуясь игрой противников в меньшинстве (удалением игроков).

16 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.

У «Мальорки» в поединке открытия соревнования сразу два игрока получили красные карточки – Мануэль Морланес и Ведат Мурики. Последний раз подобное произошло в августе 2008 года с «Хетафе».

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
