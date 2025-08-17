52 победы после удалений соперников. Барселона имеет интересное достижение
«Каталонцы» разгромили «Мальорку» в матче первого тура Ла Лиги
«Барселона» является лидером Ла Лиги с сезона 2016/17 по интересному показателю: команда чаще всех выигрывала матчи (52), пользуясь игрой противников в меньшинстве (удалением игроков).
16 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.
У «Мальорки» в поединке открытия соревнования сразу два игрока получили красные карточки – Мануэль Морланес и Ведат Мурики. Последний раз подобное произошло в августе 2008 года с «Хетафе».
52 - Since the 2016/17 season of @LaLigaEn, #Barcelona is the team that has benefited most from rival players being sent off (52). Pressure. pic.twitter.com/rPgsHGffG6— OptaJose (@OptaJose) August 16, 2025
1 - #RCDMallorca 🔴⚫️ is the first team to suffer two red cards in the first half on matchday 1 of @LaLigaEn since Getafe in August 2007 against Sevilla at the Ramón Sánchez-Pizjuán. Setback. pic.twitter.com/VYmWVMSXqx— OptaJose (@OptaJose) August 16, 2025
