Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень тщательно будем готовиться к Маккаби»
Полузащитник «Динамо» оформил ассист в матче 3-го тура УПЛ
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал уверенную победу над «Эпицентром» (4:1) в матче третьего тура УПЛ.
– Александр, поздравляем с победой. Давайте сначала о голе поговорим, в котором вы отдали голевую передачу на Михайленко. Николай сказал, что отрабатывали такое на тренировках…
– Большое спасибо, но хочу сначала поздравить Тернополь – у них вчера День города был. Очень красивый город и очень приятно здесь играть с такой поддержкой. И хорошо, что мы победили сегодня.
А насчет гола – да, мы отрабатывали это, и очень хорошо у нас получилось сегодня. И я очень доволен, что Николай запер мою передачу.
– В общем, сегодня голевая игра у «Динамо» очень шла. Собственно, это свежесть футболистов, имевших в предыдущих матчах меньше игрового времени?
– У нас было очень много пространства, и мы им воспользовались. Было у нас очень много хороших моментов. Если честно, могли забивать больше.
– Да, собственно, и вы сегодня издалека пробивали, могло у вас также быть гол плюс пас. Сами так решали, что надо из разных дистанций бить?
– Ну, сегодня только однажды ударил хорошо, но вратарь очень классно дотянулся. Самое главное, что мы победили 4:1 и будем готовиться к следующей игре.
– Настроение это немного улучшило?
– Конечно, после победы получше. Но будем все равно очень тщательно готовиться к Маккаби.
