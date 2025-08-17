Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень тщательно будем готовиться к Маккаби»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал уверенную победу над «Эпицентром» (4:1) в матче третьего тура УПЛ.

– Александр, поздравляем с победой. Давайте сначала о голе поговорим, в котором вы отдали голевую передачу на Михайленко. Николай сказал, что отрабатывали такое на тренировках…

– Большое спасибо, но хочу сначала поздравить Тернополь – у них вчера День города был. Очень красивый город и очень приятно здесь играть с такой поддержкой. И хорошо, что мы победили сегодня.

А насчет гола – да, мы отрабатывали это, и очень хорошо у нас получилось сегодня. И я очень доволен, что Николай запер мою передачу.

– В общем, сегодня голевая игра у «Динамо» очень шла. Собственно, это свежесть футболистов, имевших в предыдущих матчах меньше игрового времени?

– У нас было очень много пространства, и мы им воспользовались. Было у нас очень много хороших моментов. Если честно, могли забивать больше.

– Да, собственно, и вы сегодня издалека пробивали, могло у вас также быть гол плюс пас. Сами так решали, что надо из разных дистанций бить?

– Ну, сегодня только однажды ударил хорошо, но вратарь очень классно дотянулся. Самое главное, что мы победили 4:1 и будем готовиться к следующей игре.

– Настроение это немного улучшило?

– Конечно, после победы получше. Но будем все равно очень тщательно готовиться к Маккаби.