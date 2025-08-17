Витория и Эшторил провели результативный матч

17 августа в чемпионате Португалии прошли матчи второго тура.

«Витория» и «Эшторил» устроили настоящее сражение на поле. Сначала гости вышли вперед благодаря голу Гитана на 19-й минуте.

На 42-й минуте Нобрега сравнял счет.

Во втором тайме игроки «Витории» забили дважды, а «Эшторил» ответил только однажды. В итоге – 3:2.

«Фамаликау» одержал вторую победу подряд, обыграв «Тонделу» – 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Португалия чемпионаты. 2-й тур

Витория Гимараеш – Эшторил – 3:2

Голы: Нобрега, 42, Оливейра, 52, Тиаго Силва, 69 (пенальти), – Гитан, 19, Абаскаль, 61 (автогол)

Тондела – Фамаликау – 0:1

Гол: Элизор, 69