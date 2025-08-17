Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Витория и Эшторил провели результативный матч
Чемпионат Португалии
Тондела
16.08.2025 17:30 – FT 0 : 1
Фамаликау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 августа 2025, 06:15 |
55
0

Витория и Эшторил провели результативный матч

Во второй игре чемпионата «Фамаликау» победил «Тонделу»

17 августа 2025, 06:15 |
55
0
Витория и Эшторил провели результативный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в чемпионате Португалии прошли матчи второго тура.

«Витория» и «Эшторил» устроили настоящее сражение на поле. Сначала гости вышли вперед благодаря голу Гитана на 19-й минуте.

На 42-й минуте Нобрега сравнял счет.

Во втором тайме игроки «Витории» забили дважды, а «Эшторил» ответил только однажды. В итоге – 3:2.

«Фамаликау» одержал вторую победу подряд, обыграв «Тонделу» – 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Португалия чемпионаты. 2-й тур

Витория Гимараеш – Эшторил – 3:2

Голы: Нобрега, 42, Оливейра, 52, Тиаго Силва, 69 (пенальти), – Гитан, 19, Абаскаль, 61 (автогол)

Тондела – Фамаликау – 0:1

Гол: Элизор, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Элизор (Фамаликау).
По теме:
ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса
Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча
БЕЛИК: «Это была эмоциональная игра Шахтера. Хочу отметить легионера»
Витория Гимараеш Эшторил Фамаликау Тондела чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 августа 2025, 07:00 0
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новички элиты будут проверять друг друга на прочность

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 14
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб

Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче

Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
Футбол | 17.08.2025, 04:41
Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16.08.2025, 08:40
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Бокс | 16.08.2025, 11:00
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
Президент Польши отреагировал на «перфоманс» футбольных фанатов в Венгрии
15.08.2025, 08:44 3
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем