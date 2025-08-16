Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Франция
16 августа 2025, 16:56
1

Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ

Главный тренер парижан оставил интригу

Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался об украинском центральном защитнике Илье Забарном:

«Сыграет ли он против «Нанта»? Возможно, он в заявке. Защитник – это сложная позиция для игрока. Мы много от них требуем, например, от Маркиньоса, Пачо, Бералдо и других. Потому что мы много играем с мячом, но когда у нас его забирают, то бывают ситуации с большим пространством позади защитников. Но у Ильи много качеств, для нас важно иметь этого игрока. Он очень важное усиление».

Матч «Нант» – «ПСЖ» состоится 17 августа в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
