Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Аталанта
16.08.2025 21:45 – 49 0 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 августа 2025, 21:45 | Обновлено 16 августа 2025, 21:48
587
0

Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа в 21:45 по киевскому времени состоится товарищеский матч

16 августа 2025, 21:45 | Обновлено 16 августа 2025, 21:48
587
0
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоится товарищеский матч между командами Аталанта и Ювентус.

Поединок пройдет на стадионе Гевисс Стэдиум в Бергамо. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Аталанты.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Интер – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Довбик снова не смог забить. Рома провела результативный матч с саудитами
Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи смотреть онлайн Аталанта Ювентус
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 2
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 12
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб

Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче

Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Футбол | 16.08.2025, 22:05
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Бокс | 16.08.2025, 00:02
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 16.08.2025, 19:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем