16 августа состоится товарищеский матч между командами Аталанта и Ювентус.

Поединок пройдет на стадионе Гевисс Стэдиум в Бергамо. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Аталанты.

