Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 августа в 21:45 по киевскому времени состоится товарищеский матч
16 августа состоится товарищеский матч между командами Аталанта и Ювентус.
Поединок пройдет на стадионе Гевисс Стэдиум в Бергамо. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Аталанты.
