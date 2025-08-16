Ливерпуль продолжил свою уникальную беспроигрышную серию с 2009 года
Чем запомнился матч первого тура АПЛ для «красных»?
В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Ливерпуль» продолжил свою беспроигрышную серию на Энфилде в матчах АПЛ, в которых после первого тайма вел в счете (с 2009 года). После сегодняшней победы со счетом 4:2 (1:0 после первого тайма) эта серия насчитывает уже 156 матчей (142 победы и 14 ничьих).
Еще одна домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 104 матча (94 победы и 10 ничьих). Эта серия касается матчей, в которых «красные» первыми открывали счет.
«Мерсисайдцы» продлили свою беспроигрышную серию в первых турах АПЛ до 13 матчей (10 побед, 3 ничьи), которая является самой длинной среди всех команд-участниц сезона 2025/26.
«Ливерпуль» также стал первым действующим чемпионом АПЛ, который в своем первом туре выставил в стартовом составе аж четырех новичков, дебютирующих за клуб (Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Уго Экитике).
Голкипер «красных» Алиссон сыграл свой 300-й матч за клуб. Он стал третьим бразильцем, которому покорилось это достижение. Первыми двумя были Роберто Фирмино (362) и Лукас Лейва (346).
4 – Excluding the inaugural 1992-93 season, Liverpool are the first reigning champions to name as many as four players in their opening day starting XI who are making their Premier League debuts for the club (Kerkez, Frimpong, Wirtz, Ekitike). Replenished. pic.twitter.com/1GmUKdLgcj— OptaJoe (@OptaJoe) August 15, 2025
Alisson Becker is the third Brazilian to make 300 appearances for Liverpool after Lucas Leiva (346) and Roberto Firmino (362). 🇧🇷 pic.twitter.com/xUuuSNnIFj— Squawka (@Squawka) August 15, 2025
Liverpool are unbeaten in their last 104 home PL matches when scoring first (W94 D10). pic.twitter.com/WsFWoxR1tp— StatMuse FC (@statmusefc) August 15, 2025
Liverpool are now unbeaten in their last 13 games on the opening day of a Premier League season.— Squawka (@Squawka) August 15, 2025
WWWWDWWWWDDWW
◉ Goals: 35
◉ Conceded: 16
◉ Clean sheets: 5
It's the longest current run without defeat on MD1 of any side.💪 pic.twitter.com/jDXEYQtALo
