Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль продолжил свою уникальную беспроигрышную серию с 2009 года
Англия
16 августа 2025, 12:46 |
Ливерпуль продолжил свою уникальную беспроигрышную серию с 2009 года

Чем запомнился матч первого тура АПЛ для «красных»?

Ливерпуль продолжил свою уникальную беспроигрышную серию с 2009 года
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Ливерпуль» продолжил свою беспроигрышную серию на Энфилде в матчах АПЛ, в которых после первого тайма вел в счете (с 2009 года). После сегодняшней победы со счетом 4:2 (1:0 после первого тайма) эта серия насчитывает уже 156 матчей (142 победы и 14 ничьих).

Еще одна домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 104 матча (94 победы и 10 ничьих). Эта серия касается матчей, в которых «красные» первыми открывали счет.

«Мерсисайдцы» продлили свою беспроигрышную серию в первых турах АПЛ до 13 матчей (10 побед, 3 ничьи), которая является самой длинной среди всех команд-участниц сезона 2025/26.

«Ливерпуль» также стал первым действующим чемпионом АПЛ, который в своем первом туре выставил в стартовом составе аж четырех новичков, дебютирующих за клуб (Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Уго Экитике).

Голкипер «красных» Алиссон сыграл свой 300-й матч за клуб. Он стал третьим бразильцем, которому покорилось это достижение. Первыми двумя были Роберто Фирмино (362) и Лукас Лейва (346).

Салах догнал Энди Коула. Впереди только Ширер, Кейн и Руни
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на яркий старт сезона
Салах стал первым игроком АПЛ, забившим 10 голов в стартовых турах
