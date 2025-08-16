Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити получил предложение по Эдерсону. Есть топовая замена
16 августа 2025, 12:35 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон привлекает внимание «Галатасарая», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб нацелен на подписание 31-летнего футболиста и сделал первое предложение в размере 10 миллионов евро. «Горожане» требуют большую сумму.

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма открыл двери для перехода в «Манчестер Сити». Если Эдерсон уйдет, то 26-летний футболист может перейти в английский гранд.

Ранее сообщалось о том, что еще один футболист «Манчестер Сити» может перейти в «Ноттингем Форест».

Манчестер Сити Галатасарай ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 чемпионат Турции по футболу Джанлуиджи Доннарумма Эдерсон Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
