Ман Сити получил предложение по Эдерсону. Есть топовая замена

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон привлекает внимание «Галатасарая», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб нацелен на подписание 31-летнего футболиста и сделал первое предложение в размере 10 миллионов евро. «Горожане» требуют большую сумму.

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма открыл двери для перехода в «Манчестер Сити». Если Эдерсон уйдет, то 26-летний футболист может перейти в английский гранд.

Ранее сообщалось о том, что еще один футболист «Манчестер Сити» может перейти в «Ноттингем Форест».