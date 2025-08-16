Ман Сити получил предложение по Эдерсону. Есть топовая замена
Эдерсон привлекает внимание «Галатасарая»
Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон привлекает внимание «Галатасарая», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, турецкий клуб нацелен на подписание 31-летнего футболиста и сделал первое предложение в размере 10 миллионов евро. «Горожане» требуют большую сумму.
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма открыл двери для перехода в «Манчестер Сити». Если Эдерсон уйдет, то 26-летний футболист может перейти в английский гранд.
Ранее сообщалось о том, что еще один футболист «Манчестер Сити» может перейти в «Ноттингем Форест».
🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025
Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.
Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹
🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q
