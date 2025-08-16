Одна украинка сыграет на турнире WTA 250 в США на неделе перед US Open 2025

25-летняя украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) сыграет в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Кливленде, США.

В первом раунде украинка поборется против американки Энн Ли (WTA 63). Ранее Юлия дважды играла против Энн. Обе встречи состоялись в 2023 году, счет 1:1.

Если Стародубцева сумеет пройти в 1/8 финала, то сыграет либо с Ивой Йович, либо с Анастасией Потаповой. Юлия – единственная представительница Украины в Кливленде.

Соревнования в Кливленде пройдут с 17 по 23 августа – на неделе перед Открытым чемпионатом США. Стародубцева выступит в основе US Open 2025.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА