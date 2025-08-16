Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Галатасарай
15.08.2025 21:30 – FT 3 : 0
Карагюмрюк
Турция
16 августа 2025, 06:23 | Обновлено 16 августа 2025, 06:26
С голом Икарди. Галатасарай разгромил соперника и стал лидером в Турции

Львы выиграли у клуба Карагюмрюк на старте второго тура

С голом Икарди. Галатасарай разгромил соперника и стал лидером в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Турции 16 августа начался 2-й тур.

Галатасарай выиграл у клуба Карагюмрюк на старте тура (3:0).

Один из голов забил знаменитый аргентинский форвард Мауро Икарди.

Одержав две победы, Галатасарай стал лидером с 6 очками.

Чемпионат Турции. 2-й тур, 15 августа

Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0

Голы: Барыш Илмаз, 10, Фатих Куручук, 74 (автогол), Мауро Икарди, 87

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
74’
ГОЛ ! Автогол забил Fatih Kurucuk (Карагюмрюк).
23’
Marius Tresor Doh (Карагюмрюк) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
