15.08.2025 21:30 – FT 3 : 0
С голом Икарди. Галатасарай разгромил соперника и стал лидером в Турции
Львы выиграли у клуба Карагюмрюк на старте второго тура
В чемпионате Турции 16 августа начался 2-й тур.
Галатасарай выиграл у клуба Карагюмрюк на старте тура (3:0).
Один из голов забил знаменитый аргентинский форвард Мауро Икарди.
Одержав две победы, Галатасарай стал лидером с 6 очками.
Чемпионат Турции. 2-й тур, 15 августа
Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
Голы: Барыш Илмаз, 10, Фатих Куручук, 74 (автогол), Мауро Икарди, 87
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
74’
ГОЛ ! Автогол забил Fatih Kurucuk (Карагюмрюк).
23’
Marius Tresor Doh (Карагюмрюк) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
