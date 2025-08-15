Стартовый состав из игроков, которые пропустят начало сезона из-за травм
Общая стоимость команды составляет 769 миллионов евро
Известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку из топ-игроков, которые пропустят начало сезона 2025/26 из-за травм.
Самым дорогим в составе является английский хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем, рыночная стоимость которого составляет 180 миллионов евро.
Больше всего представителей в команде имеют «Реал» (Беллингем, Эдуардо Камавинга) и «Бавария» (Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала) – по 2 игрока.
Общая стоимость состава составила 769 миллионов евро.
Стартовая XI игроков, которые пропустят начало сезона 2025/26 из-за травм
- Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – €12 млн
- Защитники: Альфонсо Дэвис (Бавария) – €50 млн, Леви Колвилл (Челси) – €55 млн, Алессандро Буонджорно (Наполи) – €50 млн, Конор Брэдли (Ливерпуль) – €30 млн
- Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) – €60 млн, Родри (Манчестер Сити) – €110 млн, Джуд Беллингем (Реал Мадрид) – €180 млн
- Нападающие: Джамал Мусиала (Бавария) – €140 млн, Габриэл Жезус (Арсенал) – €32 млн, Деян Кулушевски (Тоттенхэм) – €50 млн
