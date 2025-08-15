Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 августа 2025, 23:28 | Обновлено 15 августа 2025, 23:51
Стартовый состав из игроков, которые пропустят начало сезона из-за травм

Общая стоимость команды составляет 769 миллионов евро

Стартовый состав из игроков, которые пропустят начало сезона из-за травм
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку из топ-игроков, которые пропустят начало сезона 2025/26 из-за травм.

Самым дорогим в составе является английский хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем, рыночная стоимость которого составляет 180 миллионов евро.

Больше всего представителей в команде имеют «Реал» (Беллингем, Эдуардо Камавинга) и «Бавария» (Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала) – по 2 игрока.

Общая стоимость состава составила 769 миллионов евро.

Стартовая XI игроков, которые пропустят начало сезона 2025/26 из-за травм

  • Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – €12 млн
  • Защитники: Альфонсо Дэвис (Бавария) – €50 млн, Леви Колвилл (Челси) – €55 млн, Алессандро Буонджорно (Наполи) – €50 млн, Конор Брэдли (Ливерпуль) – €30 млн
  • Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) – €60 млн, Родри (Манчестер Сити) – €110 млн, Джуд Беллингем (Реал Мадрид) – €180 млн
  • Нападающие: Джамал Мусиала (Бавария) – €140 млн, Габриэл Жезус (Арсенал) – €32 млн, Деян Кулушевски (Тоттенхэм) – €50 млн

Transfermarkt Марк-Андре тер Штеген Конор Брэдли Алессандро Буонджорно Леви Колуилл Альфонсо Дэвис Родри Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Джамал Мусиала Деян Кулушевски Габриэл Жезус символическая сборная травма
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
