Стартовый состав из игроков, которые пропустят начало сезона из-за травм

Известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку из топ-игроков, которые пропустят начало сезона 2025/26 из-за травм.

Самым дорогим в составе является английский хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем, рыночная стоимость которого составляет 180 миллионов евро.

Больше всего представителей в команде имеют «Реал» (Беллингем, Эдуардо Камавинга) и «Бавария» (Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала) – по 2 игрока.

Общая стоимость состава составила 769 миллионов евро.

Стартовая XI игроков, которые пропустят начало сезона 2025/26 из-за травм