Барселона не хочет, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Что случилось?

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

Однако пока руководство «кулес» не в восторге от жизни Ламина вне футбольного поля. Клуб разочарован высокой публичностью игрока и считает, что это может ему навредить в его возрасте. Именно поэтому в руководстве «Барселоны» убеждены, что Ямалю еще рано выигрывать Золотой мяч, ведь после этого его медийность возрастет еще больше, что может повлиять на его развитие.

Футболисту также доверили носить легендарный 10-й номер.