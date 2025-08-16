Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона не хочет, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Что случилось?
Испания
16 августа 2025, 23:18 |
Барселона не хочет, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Что случилось?

Клуб не в восторге от публичности игрока

Барселона не хочет, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

Однако пока руководство «кулес» не в восторге от жизни Ламина вне футбольного поля. Клуб разочарован высокой публичностью игрока и считает, что это может ему навредить в его возрасте. Именно поэтому в руководстве «Барселоны» убеждены, что Ямалю еще рано выигрывать Золотой мяч, ведь после этого его медийность возрастет еще больше, что может повлиять на его развитие.

Футболисту также доверили носить легендарный 10-й номер.

По теме:
ВИДЕО. Как Ямаль на 90+4-й минуте в фирменном стиле забил гол с левой ноги
Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов
Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге
Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Mark4854590
У минулому році Реал не поїхав на церемонію, бо ВІнісіусу ЗМ не дали. Цього року Барселона не поїде, бо Ямалю ЗМ можуть дати)
Ответить
0
