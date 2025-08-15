ФОТО. DJ20: Ливерпуль почтил память Диогу Жоты перед стартом сезона АПЛ
15 августа мерсисайдцы проводят поединок первого тура против Борнмута
15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.
Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния коллективы почтили память Диогу Жоты его брата Андре Силвы минутой молчания. А фанаты на трибунах вывесили надписи DJ 20 и AS 30, а также много других баннеров и плакатов.
3 июля Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний игрок и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.
