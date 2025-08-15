Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. DJ20: Ливерпуль почтил память Диогу Жоты перед стартом сезона АПЛ
Англия
15 августа 2025, 22:13 | Обновлено 15 августа 2025, 22:18
15 августа мерсисайдцы проводят поединок первого тура против Борнмута

ФК Ливерпуль

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Перед стартом противостояния коллективы почтили память Диогу Жоты его брата Андре Силвы минутой молчания. А фанаты на трибунах вывесили надписи DJ 20 и AS 30, а также много других баннеров и плакатов.

3 июля Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний игрок и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
фото минута молчания Диогу Жота Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
