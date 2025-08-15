Англия15 августа 2025, 22:05 |
105
0
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26
15 августа 2025, 22:05 |
105
0
15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.
Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа
Ливерпуль – Борнмут – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 16
Александр – о Дональде Трампе
Бокс | 15 августа 2025, 07:50 1
«Цыганский король» не готов выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Футбол | 15.08.2025, 21:30
Футбол | 15.08.2025, 19:55
Футбол | 15.08.2025, 05:30
Комментарии 0
Популярные новости
14.08.2025, 06:45 1
13.08.2025, 18:44 43
14.08.2025, 23:55 361
15.08.2025, 06:21
14.08.2025, 07:17 21
13.08.2025, 16:00 12
15.08.2025, 08:46 1
14.08.2025, 18:45 6