Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа

Ливерпуль – Борнмут – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция