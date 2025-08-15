Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
15 августа 2025, 22:05
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26

Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа

Ливерпуль – Борнмут – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
