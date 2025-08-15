Челлендж для нападающих. Список лучших голеадоров одного сезона Ла Лиги

Сегодня, 15 августа, стартует новый сезон Ла Лиги 2025/26 матчем «Жирона» – «Райо Вальекано». Главной целью нападающих, как и ожидалось, будет забивать как можно больше голов, но сможет ли кто-то из них попасть в топ-5 лучших голеадоров одного сезона чемпионата Испании?

Интересно, что все места в этом списке принадлежат легендам мадридского «Реала» и «Барселоны» – Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Аргентинец занял первое, третье и пятое места, а португалец – второе и четвертое.

Наибольшее количество голов в одном розыгрыше Ла Лиги

Лионель Месси (Барселона, 2011/12) – 37 матчей, 50 голов Криштиану Роналду (Реал Мадрид, 2014/15) – 35 матчей, 48 голов Лионель Месси (Барселона, 2012/13) – 32 матча, 46 голов Криштиану Роналду (Реал Мадрид, 2011/12) – 38 матчей, 46 голов Лионель Месси (Барселона, 2014/15) – 38 матчей, 43 гола