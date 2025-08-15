Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челлендж для нападающих. Список лучших голеадоров одного сезона Ла Лиги
Испания
15 августа 2025, 19:39 |
129
0

Челлендж для нападающих. Список лучших голеадоров одного сезона Ла Лиги

Все места в рейтинге принадлежат легендам мадридского «Реала» и «Барселоны» – Роналду и Месси

15 августа 2025, 19:39 |
129
0
Челлендж для нападающих. Список лучших голеадоров одного сезона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 августа, стартует новый сезон Ла Лиги 2025/26 матчем «Жирона» – «Райо Вальекано». Главной целью нападающих, как и ожидалось, будет забивать как можно больше голов, но сможет ли кто-то из них попасть в топ-5 лучших голеадоров одного сезона чемпионата Испании?

Интересно, что все места в этом списке принадлежат легендам мадридского «Реала» и «Барселоны» – Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Аргентинец занял первое, третье и пятое места, а португалец – второе и четвертое.

Наибольшее количество голов в одном розыгрыше Ла Лиги

  1. Лионель Месси (Барселона, 2011/12) – 37 матчей, 50 голов
  2. Криштиану Роналду (Реал Мадрид, 2014/15) – 35 матчей, 48 голов
  3. Лионель Месси (Барселона, 2012/13) – 32 матча, 46 голов
  4. Криштиану Роналду (Реал Мадрид, 2011/12) – 38 матчей, 46 голов
  5. Лионель Месси (Барселона, 2014/15) – 38 матчей, 43 гола
По теме:
ВИДЕО. Дикий фейл голкипера. Жирона пропустила дважды от Райо Вальекано
Начало сезона Ла Лиги. Выйдет ли Цыганков: назван стартовый состав Жироны
Безумная результативность. Статистика Левандовски под руководством Флика
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лионель Месси Криштиану Роналду статистика лучший бомбардир
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15 августа 2025, 07:50 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»

«Цыганский король» не готов выходить на ринг против Мозеса Итаумы

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
ФЕДОРЧУК – о звезде Шахтера: «Очень слабая игра. Это вообще...»
Футбол | 15.08.2025, 13:19
ФЕДОРЧУК – о звезде Шахтера: «Очень слабая игра. Это вообще...»
ФЕДОРЧУК – о звезде Шахтера: «Очень слабая игра. Это вообще...»
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Футбол | 15.08.2025, 18:42
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 31
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 15
Бокс
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 10
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем