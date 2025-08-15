Челси отказал Боруссии Д в трансфере полузащитника, игравшего в аренде

21-летний английский полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека не будет выступать за дортмундскую «Боруссию» в следующем сезоне.

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

В прошлом сезоне Чуквуэмека играл за дортмундцев на правах аренды, поэтому немецкий клуб предложил «Челси» продлить соглашение еще на год с обязательным выкупом футболиста.

Руководство английского клуба отклонило это предложение.

Сам Чуквуэмека хочет продолжить карьеру в «Боруссии», за которую в прошлом сезоне провел 17 матчей и забил 1 гол.

Еще весной в «Боруссии» сообщали, что хотят продлить соглашение с Чуквуэмекой.