Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси отказал Боруссии Д в трансфере полузащитника, игравшего в аренде
Германия
15 августа 2025, 16:35 | Обновлено 15 августа 2025, 16:56
385
0

Челси отказал Боруссии Д в трансфере полузащитника, игравшего в аренде

Карни Чуквуэмека желает остаться в Дортмунде

15 августа 2025, 16:35 | Обновлено 15 августа 2025, 16:56
385
0
Челси отказал Боруссии Д в трансфере полузащитника, игравшего в аренде
Twitter

21-летний английский полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека не будет выступать за дортмундскую «Боруссию» в следующем сезоне.

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

В прошлом сезоне Чуквуэмека играл за дортмундцев на правах аренды, поэтому немецкий клуб предложил «Челси» продлить соглашение еще на год с обязательным выкупом футболиста.

Руководство английского клуба отклонило это предложение.

Сам Чуквуэмека хочет продолжить карьеру в «Боруссии», за которую в прошлом сезоне провел 17 матчей и забил 1 гол.

Еще весной в «Боруссии» сообщали, что хотят продлить соглашение с Чуквуэмекой.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал статусного форварда
Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру
В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
Карни Чуквуэмека Челси Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока Бен Джейкобс
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15 августа 2025, 16:56 0
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника

Александрия наказала Ковальца и Кампуша

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Футбол | 15.08.2025, 13:08
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 15
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем