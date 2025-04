Финалист ЛЧ хочет начать переговоры с Челси по поводу 21-летнего таланта

Финалист Лиги чемпионов-2023/24, «Боруссия» Дортмунд, готова начать переговоры с лондонским «Челси», чтобы оставить в команде 21-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеку. Футболист находится в немецкой команде из зимы 2025 года на правах аренды.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сказал, что игрок удивил руководство «Боруссии» своей игрой, поэтому клуб стремится и дальше работать с игроком.

Пока неизвестно, пытается ли «Боруссия» выкупить контракт, или просто продлит срок аренды.

На счету Карни 10 сыгранных поединков и один гол в футболке дортмундского клуба.

