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Германия
23 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:58
78
0

Финалист ЛЧ хочет начать переговоры с Челси по поводу 21-летнего таланта

Карни Чуквуэмека качественно проявил себя в составе немецкого коллектива

23 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:58
78
0
Финалист ЛЧ хочет начать переговоры с Челси по поводу 21-летнего таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Карни Чуквуэмека

Финалист Лиги чемпионов-2023/24, «Боруссия» Дортмунд, готова начать переговоры с лондонским «Челси», чтобы оставить в команде 21-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеку. Футболист находится в немецкой команде из зимы 2025 года на правах аренды.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сказал, что игрок удивил руководство «Боруссии» своей игрой, поэтому клуб стремится и дальше работать с игроком.

Пока неизвестно, пытается ли «Боруссия» выкупить контракт, или просто продлит срок аренды.

На счету Карни 10 сыгранных поединков и один гол в футболке дортмундского клуба.

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Боруссия Дортмунд Карни Чуквуэмека Челси трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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