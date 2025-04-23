Финалист ЛЧ хочет начать переговоры с Челси по поводу 21-летнего таланта
Карни Чуквуэмека качественно проявил себя в составе немецкого коллектива
Финалист Лиги чемпионов-2023/24, «Боруссия» Дортмунд, готова начать переговоры с лондонским «Челси», чтобы оставить в команде 21-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеку. Футболист находится в немецкой команде из зимы 2025 года на правах аренды.
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сказал, что игрок удивил руководство «Боруссии» своей игрой, поэтому клуб стремится и дальше работать с игроком.
Пока неизвестно, пытается ли «Боруссия» выкупить контракт, или просто продлит срок аренды.
На счету Карни 10 сыгранных поединков и один гол в футболке дортмундского клуба.
🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund will open talks with Chelsea to keep Carney Chukwuemeka also next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2025
Deal conditions to be discussed again, but BVB wanna try to keep Carney at the club after 6 month loan. pic.twitter.com/fmNo3qLUuM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером рейтинга стал Майкл Джордан
Поединок состоится 23 апреля в 22:15 по Киеву