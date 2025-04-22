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  4. Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Англия
22 апреля 2025, 15:08 |
3045
1

Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро

Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб всецело поддерживает свою экс-звезду, а ныне игрока «Челси»

22 апреля 2025, 15:08 |
3045
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Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя допинг-скандал вокруг вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика, который никак не получит какого-либо логического завершения, отметил, что футболист прошел проверку на детекторе лжи, однако в случае длительной дисквалификации донецкий клуб недополучит большие деньги, оговоренные при трансфере с «синими».

«Я много раз говорил с Мудриком с тех пор, как возникла эта допинговая проблема. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет ни малейшего понятия. Вообще никакого понятия. Поэтому его адвокаты организовали для него тест на детекторе лжи, который он прошел. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не сделал ничего преднамеренно».

«Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что он сдал положительный тест. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить. Результатов пробы B до сих пор нет, так что вопрос остается открытым. Никто не знает, что произошло. Желаю Мудрику всего наилучшего. Он высококлассный профессионал и очень хороший человек. Его нужно беречь».

«У «Шахтера» также есть свой корыстный интерес. Это бонусы от его перехода в «Челси», связанные с его выступлениями. Если он не играет, это создает для нас проблемы, потому что мы потенциально можем потерять 30 миллионов евро. Так что «Шахтер», «Челси» и Мудрик – все в одной лодке. Мы все поддерживаем Мудрика и надеемся, что ему вскоре разрешат продолжить играть в футбол», – заявил Палкин.

Напомним, впервые информация о том, что в организме Михаила Мудрика обнаружены следы допинга появилась еще в середине декабря минувшего года. Однако с тех пор, как мы видим, по неизвестным причинам не были обнародованы либо же и вовсе проведены анализы пробы В, на вскрытии которой настоял футболист и его окружение. Потенциально Мудрику угрожает длительная дисквалификация – вплоть до четырех лет.

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Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк Сергей Палкин допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: GiveMeSport
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DK2025
Коррупционная ахметовская схема продажи мудрика будет препятствовать продаже других героев пгт Счастливое. 100%.
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