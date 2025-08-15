КуПС – РФШ – 1:0. Вторая победа финнов. Видео гола и обзор матча

В четверг, 14 августа, в городе Куопио (Финляндия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. КуПС принимал клуб РФШ из Латвии.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу финского клуба. КуПС одержал победу и в домашнем матче.

Решающий мяч КуПС забил на 49-й минуте. Автором гола стал Петтере Пеннанен



В четвертом раунде квалификации Лиги Европы КуПС сыграет с датским клубом «Мидтьюлланд». Первый поединок пройдет в Дании 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Финляндия

КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

Видео гола и обзор матча