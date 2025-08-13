В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между финским «КуПСом» и латвийским «РФШ». По киевскому времени поединок начнется в 18:00. Первая игра завершилась победой «КуПСа» со счетом 2:1.

КуПС

Действующий чемпион Финляндии в этом сезоне довольно неплохо борется за защиту титула – после 19 игр в национальной лиге «КуПС» имеет 37 баллов и занимает 2-е место, однако отстает от лидера «Интера Турку» на 6 зачетных пунктов. Тем не менее, коллектив уже обеспечил себе участие в чемпионской группе Вейккауслиги и будет еще 8 игр для исправления ситуации. В кубке страны «черно-желтые» дошли до полуфинала, где через месяц встретятся с «Яро».

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов финны минимально одолели молдавское «Милсами», однако далее команда проиграла «Кайрату» с общим счетом 3:2 (выигрывая 2:0 после 1-го поединка) и продолжает выступления в Лиге Европы.

РФШ

За 10 игр до завершения чемпионата коллектив имеет 64 очка и занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от «ФК Риги» на 3 зачетных пункта. Именно эти два клуба ведут основную борьбу за титул в последних 3 сезонах, однако уже дважды с практически минимальным отрывом (1 балл в сезоне 2023 года и 3 очка в предыдущем розыгрыше) побеждает именно «РФШ». В кубке «сине-белые» дошли до ¼ финала, где уже в ближайшее время сыграют с предпоследним местом чемпионата, «Меттой».

Еврокубковое путешествие латвийцы начали с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, где они одолели эстонскую «Левадию». Однако в следующем раунде коллектив проиграл шведскому «Мальме» с общим счетом 5:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

За 26 игр чемпионата «РФШ» забили 70 голов – лучший показатель среди всех команд турнира.

«КуПС» завоевал 24 очка в 10-х домашних играх чемпионата – лучший результат во всей лиге.

В последних 7 выездных играх «РФШ» проиграло лишь 1 раз (в матче против «Мальме» со счетом 1:0) и одержало 6 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.