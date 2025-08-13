Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КуПС – РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
КуПС
14.08.2025 18:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 августа 2025, 10:55 |
60
0

КуПС – РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 14 августа в 18:00 по Киеву

13 августа 2025, 10:55 |
60
0
КуПС – РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
РФШ

В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между финским «КуПСом» и латвийским «РФШ». По киевскому времени поединок начнется в 18:00. Первая игра завершилась победой «КуПСа» со счетом 2:1.

КуПС

Действующий чемпион Финляндии в этом сезоне довольно неплохо борется за защиту титула – после 19 игр в национальной лиге «КуПС» имеет 37 баллов и занимает 2-е место, однако отстает от лидера «Интера Турку» на 6 зачетных пунктов. Тем не менее, коллектив уже обеспечил себе участие в чемпионской группе Вейккауслиги и будет еще 8 игр для исправления ситуации. В кубке страны «черно-желтые» дошли до полуфинала, где через месяц встретятся с «Яро».

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов финны минимально одолели молдавское «Милсами», однако далее команда проиграла «Кайрату» с общим счетом 3:2 (выигрывая 2:0 после 1-го поединка) и продолжает выступления в Лиге Европы.

РФШ

За 10 игр до завершения чемпионата коллектив имеет 64 очка и занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от «ФК Риги» на 3 зачетных пункта. Именно эти два клуба ведут основную борьбу за титул в последних 3 сезонах, однако уже дважды с практически минимальным отрывом (1 балл в сезоне 2023 года и 3 очка в предыдущем розыгрыше) побеждает именно «РФШ». В кубке «сине-белые» дошли до ¼ финала, где уже в ближайшее время сыграют с предпоследним местом чемпионата, «Меттой».

Еврокубковое путешествие латвийцы начали с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, где они одолели эстонскую «Левадию». Однако в следующем раунде коллектив проиграл шведскому «Мальме» с общим счетом 5:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • За 26 игр чемпионата «РФШ» забили 70 голов – лучший показатель среди всех команд турнира.
  • «КуПС» завоевал 24 очка в 10-х домашних играх чемпионата – лучший результат во всей лиге.
  • В последних 7 выездных играх «РФШ» проиграло лишь 1 раз (в матче против «Мальме» со счетом 1:0) и одержало 6 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.

Прогноз Sport.ua
КуПС
14 августа 2025 -
18:00
РФШ
Тотал больше 2.5 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бранн – Хеккен. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Мидтьюлланд – Фредрикстад. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
«Плыли по течению». Легенда Динамо – о провале команды в Лиге чемпионов
РФШ Рига КуПС прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12 августа 2025, 21:59 40
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
Футбол | 13 августа 2025, 08:51 9
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»

Футбольный агент раскритиковал игру киевского клуба

Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Футбол | 13.08.2025, 11:45
Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
12.08.2025, 00:55 5
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 2
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 131
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем