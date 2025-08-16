Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»

Наставник Ливерпуля Арне Слот удивлен тому, как новичок Флориан Вирц быстро адаптировался к команде и уже показывает топ-уровень.

«Вирц – молодой игрок, но он уже многое выиграл. Когда смотришь на его игру, ты думаешь: серьезно? И еще он психологически стойкий. Вирца не волнует трансферная стоимость».

«Хороший игрок всегда найдет возможность показать себя, и в этом случае хороший игрок попал в хорошую команду», – уверен Слот.

За Вирца клуб отдал Байеру 125 миллионов евро без учета бонусов. В пятницу игрок дебютировал за команду в официальном матче, команда обыграла Борнмут 4:2 в первом туре АПЛ.