«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Команда Руслана Ротаня прошла в четвертый раунд квалификации Лиги конференций
В четверг, 14 августа, «Полесье» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций. Команда со счетом 1:2 проиграла венгерскому клубу «Пакш».
В первом матче «Полесье» победило 3:0 и по сумме двух матчей вышло в четвертый раунд квалификации Лиги конференций. Но в матче с «Пакшем» была непростая ситуация. Венгерский клуб вел 2:0 и если бы забил третий, то пришлось бы играть экстратаймы.
Болельщики не особо довольны игрой команды. Но в то же время рады проходу в следующий этап квалификации, где соперником «Полесья» станет «Фиорентина».
Владік: Полесье играло лучше, но такие моменты простые терять, Ингулец такие даже забивает, счет не по игре.
illia: Ротань получит Героя Украины, если пройдет Фиорентину.
·•• пише: Это что-то с чем-то, концовка веселая.
✙Олег✙: Во Флоренцию можно не ехать, нахватают больше, чем при технаре насчитают.
Viktor S: С такой игрой против Фиорентины будет побит рекорд голов. Штук 30 пропустят.
Roman Lisoviy: Напоминание некоторым нашим болельщикам, что это украинские клубы и даже 3:0 не дает нам возможности быть уверенными в проходе дальше.
Земсес: Поздравляю команду, но уровень игры этого матча очень расстроил.
АвтоПідбірЖитомир: Даже не знаю, кто должен быть тренером и играть в составе Полесья, чтобы показывать футбол!!!
Serj: Да это не футбол! Это мучения!
Iгор Очакiвський: Для Полесья это уже достижение! Посмотрим на Фиалок! Мяч круглый, поле ровное.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Александра проблемы со здоровьем
Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков
ми болільники великого позорного клубу Динамо Київ щосезону спостерігаємо їх на полі у виконанні нашої великої позорної команди