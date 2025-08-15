Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Лига конференций
15 августа 2025, 14:04
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК

Команда Руслана Ротаня прошла в четвертый раунд квалификации Лиги конференций

«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
ФК Полесье

В четверг, 14 августа, «Полесье» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций. Команда со счетом 1:2 проиграла венгерскому клубу «Пакш».

В первом матче «Полесье» победило 3:0 и по сумме двух матчей вышло в четвертый раунд квалификации Лиги конференций. Но в матче с «Пакшем» была непростая ситуация. Венгерский клуб вел 2:0 и если бы забил третий, то пришлось бы играть экстратаймы.

Болельщики не особо довольны игрой команды. Но в то же время рады проходу в следующий этап квалификации, где соперником «Полесья» станет «Фиорентина».

Владік: Полесье играло лучше, но такие моменты простые терять, Ингулец такие даже забивает, счет не по игре.

illia: Ротань получит Героя Украины, если пройдет Фиорентину.

·•• пише: Это что-то с чем-то, концовка веселая.

✙Олег✙: Во Флоренцию можно не ехать, нахватают больше, чем при технаре насчитают.

Viktor S: С такой игрой против Фиорентины будет побит рекорд голов. Штук 30 пропустят.

Roman Lisoviy: Напоминание некоторым нашим болельщикам, что это украинские клубы и даже 3:0 не дает нам возможности быть уверенными в проходе дальше.

Земсес: Поздравляю команду, но уровень игры этого матча очень расстроил.

АвтоПідбірЖитомир: Даже не знаю, кто должен быть тренером и играть в составе Полесья, чтобы показывать футбол!!!

Serj: Да это не футбол! Это мучения!

Iгор Очакiвський: Для Полесья это уже достижение! Посмотрим на Фиалок! Мяч круглый, поле ровное.

Khafre
та що ви житомиряни можете знати про муки?
ми болільники великого позорного клубу Динамо Київ щосезону спостерігаємо їх на полі у виконанні нашої великої позорної команди
