«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК

В четверг, 14 августа, «Полесье» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций. Команда со счетом 1:2 проиграла венгерскому клубу «Пакш».

В первом матче «Полесье» победило 3:0 и по сумме двух матчей вышло в четвертый раунд квалификации Лиги конференций. Но в матче с «Пакшем» была непростая ситуация. Венгерский клуб вел 2:0 и если бы забил третий, то пришлось бы играть экстратаймы.

Болельщики не особо довольны игрой команды. Но в то же время рады проходу в следующий этап квалификации, где соперником «Полесья» станет «Фиорентина».

Владік: Полесье играло лучше, но такие моменты простые терять, Ингулец такие даже забивает, счет не по игре.

illia: Ротань получит Героя Украины, если пройдет Фиорентину.

·•• пише: Это что-то с чем-то, концовка веселая.

✙Олег✙: Во Флоренцию можно не ехать, нахватают больше, чем при технаре насчитают.

Viktor S: С такой игрой против Фиорентины будет побит рекорд голов. Штук 30 пропустят.

Roman Lisoviy: Напоминание некоторым нашим болельщикам, что это украинские клубы и даже 3:0 не дает нам возможности быть уверенными в проходе дальше.

Земсес: Поздравляю команду, но уровень игры этого матча очень расстроил.

АвтоПідбірЖитомир: Даже не знаю, кто должен быть тренером и играть в составе Полесья, чтобы показывать футбол!!!

Serj: Да это не футбол! Это мучения!

Iгор Очакiвський: Для Полесья это уже достижение! Посмотрим на Фиалок! Мяч круглый, поле ровное.