Четверо португальских игроков завоевали уже шесть трофеев в 2025 году
Все представители этого списка являются футболистами «ПСЖ»
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).
Этот год является уникальным по количеству выигранных титулов для четырех португальских игроков парижского клуба.
Гонсалу Рамуш, Нуну Мендеш, Витинья и Жоау Невеш выиграли уже 6 трофеев в 2025 году. Сделали они это в составе «ПСЖ» и сборной Португалии.
Вместе с клубом португальцы победили в Суперкубке Франции, Кубке Франции, Лиге 1, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
В составе национальной сборной Рамуш, Мендеш, Витинья и Невеш стали победителями Лиги наций.
ANO MÁGICO!— R10 Score (@R10Score) August 14, 2025
Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha e João Neves conquistaram seis títulos em 2025 por clube e seleção.
🏆 Supercopa da França
🏆 Copa da França
🏆 Ligue 1
🏆 Champions League
🏆 Nations League
🏆 Supercopa da UEFA
🇵🇹👏🏼 pic.twitter.com/3HxVgWcmIz
