Четверо португальских игроков завоевали уже шесть трофеев в 2025 году

Все представители этого списка являются футболистами «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).

Этот год является уникальным по количеству выигранных титулов для четырех португальских игроков парижского клуба.

Гонсалу Рамуш, Нуну Мендеш, Витинья и Жоау Невеш выиграли уже 6 трофеев в 2025 году. Сделали они это в составе «ПСЖ» и сборной Португалии.

Вместе с клубом португальцы победили в Суперкубке Франции, Кубке Франции, Лиге 1, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В составе национальной сборной Рамуш, Мендеш, Витинья и Невеш стали победителями Лиги наций.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
