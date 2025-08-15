Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру
Испания
15 августа 2025, 15:50 |
710
1

Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру

Гарри Кейн может покинуть «Баварию»

15 августа 2025, 15:50 |
710
1
Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 32-летнем футболисте замену польскому форварду Роберту Левандовски и надеется подписать его в 2026 году за небольшую сумму, ведь контракт англичанина с «Баварией» действует только до лета 2027 года.

В сезоне 2024/25 Гарри Кейн провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 41 забитым мячом и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Весной этого года Гарри Кейн выиграл Бундеслигу – свой первый трофей в карьере.

По теме:
Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Сделан запрос. Реал и гранды АПЛ интересуются английским хавбеком
Барселона Роберт Левандовски Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Гарри Кейн
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14 августа 2025, 23:55 358
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 26
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Футбол | 15.08.2025, 13:26
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Футбол | 15.08.2025, 14:35
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Кейн- парадоксальний: один з кращих напів світу і має найменшу кількість трофеїв серед топів
У свій час, інший англієць, Стівен Джерард- був один з найкращих гравців свого покоління,провів всю кар'єру в Ліверпуль ', вигравав ЛЧ , але ніколи не вигравав чемпіонат Англії з Лівером.
Ответить
0
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем