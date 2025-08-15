Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру
Гарри Кейн может покинуть «Баварию»
Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 32-летнем футболисте замену польскому форварду Роберту Левандовски и надеется подписать его в 2026 году за небольшую сумму, ведь контракт англичанина с «Баварией» действует только до лета 2027 года.
В сезоне 2024/25 Гарри Кейн провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 41 забитым мячом и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Весной этого года Гарри Кейн выиграл Бундеслигу – свой первый трофей в карьере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс
У свій час, інший англієць, Стівен Джерард- був один з найкращих гравців свого покоління,провів всю кар'єру в Ліверпуль ', вигравав ЛЧ , але ніколи не вигравав чемпіонат Англії з Лівером.