Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру

Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 32-летнем футболисте замену польскому форварду Роберту Левандовски и надеется подписать его в 2026 году за небольшую сумму, ведь контракт англичанина с «Баварией» действует только до лета 2027 года.

В сезоне 2024/25 Гарри Кейн провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 41 забитым мячом и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Весной этого года Гарри Кейн выиграл Бундеслигу – свой первый трофей в карьере.