ПСЖ и 34 шага до рекорда. Прогнозы на сезон Лиги 1

ПСЖ переиграл в Суперкубке УЕФА «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 по пенальти). Хотя нет: скорее переборол. Переиграл-то, наоборот, именно его клуб из Лондона. «Шпоры» были лучшей командой на поле большую часть времени, а «ПСЖ» больше часа даже в створ пробить впервые не мог. Не получалось ничего, а сопернику удавалось почти все. Однако результат – очередной триумф команды из Парижа. Пожалуй, лучшая иллюстрация того, что нас ждет в следующем сезоне Лиги 1. Условный «Нант» может сделать все правильно, провести близкий к идеальному поединок – но все равно проиграть «ПСЖ». Потому что у столичных нереальный запас прочности. Они очень сильны. Слишком. Могут не играть 70 минут, а потом победить. Могут не контролировать ход игры, но спастись. Даже в плохие дни «ПСЖ» будет претендовать на победы. Страшно представить, что может быть в хорошие...

Но мы попробуем, потому что это фишка данного формата – прогнозов на сезон. На этот раз – Лиги 1. Определим, кто и на какой строчке финиширует. Когда будет такая возможность, буду добавлять к событию коэффициент. Хотя бы для вашего осознания, насколько фантастическим является то или иное развитие событий.

ПСЖ выиграет титул без поражений

Getty Images/Global Images Ukraine

Потому что слишком классная команда. Весной, когда вопрос титула был де-факто уже снят, Энрике заметил на одной из своих пресс-конференций, что его подопечные хотят пройти всю дистанцию без поражений. И действительно хотели. Только в 31-м туре уступили впервые. Состав на тот поединок: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невес, Витинья, Руис, Дембеле, Кварацхелия, Дуэ. Такой же был, кстати, на финал ЛЧ. Счет по ударам – 32:7. Согласитесь, что это не похоже на показатель команды, которая не хочет выигрывать и потеряла мотивацию. Нет, она ее имела – просто не повезло попасть под оппонента, который реализовал все свои шансы и вратарь которого выполнил 12 сейвов за матч. Не каждый сезон твои соперники выдают против тебя такие топ-перформансы. Вероятно, в этом году против «ПСЖ» настолько же удачно не сыграет никто. Топ-вратарей в лиге больше в межсезонье не стало.

Иногда в какой-то момент начинаешь проходить компьютерную игру исключительно ради того, чтобы собрать максимум возможных ачивок. Вот что-то такое у «ПСЖ» с чемпионатом Франции. Много-много лет проект существовал ради того, чтобы победить в ЛЧ. Не получалось. Иногда до триумфа не хватало совсем немного. Но в этом году получилось. Все, «ПСЖ» – король Европы. Основная сюжетная линия пройдена. А что дальше? Сбор ачивок. Конечно, можно попробовать выиграть ЛЧ второй раз подряд, и это будет большое достижение – но не единственное возможное. Еще ни один клуб Лиги 1 не проходил дистанцию в целый чемпионат без поражений. «ПСЖ» устанавливает все новые и новые рекорды, но этого пока в своем активе не имеет. Попробует присвоить и его. Состав летом стал только лучше (Шевалье подходит больше, чем Доннарумма, Забарный добавляет глубины), поэтому и сдать команда не должна.

У «ПСЖ» 19 очков преимущества над ближайшим преследователем в предыдущем сезоне, а если бы не расхлябанность против «Страсбура» после неудачи в 31-м туре – было бы 20+. Это слишком много. Такое невозможно отыграть, только самому отпустить. «ПСЖ» не отпустит. Вопрос титула не стоит, а вот вопрос года без поражений – вполне.

Монако финиширует в топ-3, кф. 1.91

А какие еще варианты? Трансферная кампания команды летом – кампания клуба, у которого все хорошо. Пришли Дайер, Фати, Погба, Градецки. Кто делает «Монако» значительно сильнее? Да никто. Возможно, поможет прибавить Дайер, но он буквально единственный здесь, кто гарантирует топ-качество. Другие – может, заиграют. А может, и нет. Не так важно, потому что механизмы работают и без них. В «Монако» понимают, что в клубе все хорошо – достаточно, чтобы не мутить воду летом. Молодые таланты? Есть. Сильные футболисты в каждой из линий? Есть. Достаточная длина скамейки запасных, чтобы не развалиться из-за параллельного участия в нескольких турнирах? Также есть. Предыдущий чемпионат команда начинала без забивного форварда – а зимой подписала Биерета, который всего за полгода 13 раз поразил ворота соперников. Еще один вопрос решен. «Монако» уверен в себе и своем качестве.

И имеет на это полное право. Смотрим в таблицу ожидаемых очков. Оказывается, «Монако» – второй лучший во Франции. Причем с 10-балльным отрывом от всех преследователей. В фактической таблице ниже из-за плохой реализации, но разве она была бы такой, если бы Биерет играл за клуб целый год? Вряд ли. По xG/удар «Монако» опережает всех, даже «ПСЖ» (0.16 на 0.15). То есть создает лучшие моменты. Надо только реализовывать. Даже в год безумно неудачной конвертации шансов и сезон, когда пришлось играть в ЛЧ, коллектив финишировал в топ-3 без лишних нервов и досрочно, не доводил до последнего тура. Летом не потерял тренера. Не стал слабее. Возможно, еще уйдет, например, Аклиуш, что было бы плохо – но не критично. Да и за лето команда потратила на приобретения только 3 миллиона, поэтому при необходимости сможет выйти на рынок.

Еще один весомый аргумент – слабость конкурентов. Но о них будет чуть позже. Просто имейте в виду, что даже средний сезон «Монако» – это, вероятно, достаточно для финиша в зоне ЛЧ.

Марсель финиширует в топ-3, кф. 2

msn.com. Роберто Де Дзерби

В каком-то смысле противоположность «Монако». Команды финишировали на соседних строчках таблицы в предыдущем сезоне, но одной можно было вообще ничего не делать летом, а другая была вынуждена проявлять активность на рынке. Потому что «Марсель» вне топ-6 по xPTS. Его ожидаемая разница забитых и пропущенных – +17, фактическая – аж +27. Где-то помог вратарь, где-то повезло с реализацией. Гринвуд забил 5 мячей с xG 0.05 и менее, 4 из них – из-за пределов штрафной площадки. То есть мастер дальних ударов. Но, получается, «Марсель» оказался среди избранных не из-за топ-игры в футбол – а благодаря скримерам Мэйсона. Конечно, я упрощаю, но если бы в клубе думали совсем иначе, то вели бы себя летом как «Монако». Однако нет, выбран другой путь. Главный новичок – Пайшао, который в предыдущем сезоне оформил 16+10 в чемпионате Нидерландов. Нужны не только скримеры, но и больше голевых моментов.

Гомес из «Лилля» пришел свободным агентом, Иган-Райли из рекордно успешной обороны «Бернли» (16 пропущенных в 46 турах ЧШ) – также, 0 денег «Марсель» заплатил за подписание на скамейку запасных Обамеянга. Пока в аренде, но потом будут выкуплены Медина и Веа – футболисты с опытом игры в Л1. Как видите, здесь все варианты на здесь и сейчас. «Олимпик» инвестирует не в молодежь, а в тех, кто нужен тренеру Де Дзерби. А тот своей работой в предыдущих командах доказал, что точно осознает, что необходимо для побед. Чем больше «Марсель» становится командой итальянца – тем лучше для клуба. В предыдущем сезоне был топ-результат, но не было топ-игры. Ок, будет улучшение футбола. С победами над аутсайдерами уже все было хорошо год назад (75% выигрышей против клубов последней трети таблицы, даже у «ПСЖ» меньше), поэтому главное – научиться давать отпор топам.

Чтобы делать это более-менее регулярно, тренер должен иметь варианты. Летом таких точно стало больше. Поэтому легко предположить: больше «Марсель» против топов не будет грушей для битья. А тогда в топ-3 снова финиширует уверенно.

Ренн финиширует в топ-5

Вот вы и дождались абзацев о конкурентах «Марселя» и «Монако». А кто вообще во Франции провел лето достаточно хорошо, чтобы завершить чемпионат на высоких позициях? «Ницца» настолько села в лужу, что вообще ничего не предложила «Бенфике» в квалификации ЛЧ (0:4 по сумме двух матчей). Ушли форвард Гессан и вратарь Булка. Каждый год одно и то же: команда что-то нащупывает в плане игры и результатов, затем теряет своих топов, а руководство не дает тренеру новых. Франк Эс – крутой, но вряд ли его нервная система выдержит, когда зимой «Ницца» потеряет еще какого-нибудь лидера. Только вопрос времени, когда даже он психанет. Другой претендент на топ-3 или топ-5 – «Лилль». Он потерял Дэвида, который годами оформлял 13+ голов и 20+ результативных действий в Лиге 1. Замена? Пу-пу-пу... В «Лилле» решили, что вместо нападающего тренеру нужен велосипед.

И его придумали! Помните, как «ПСЖ» потерял Мбаппе, а Энрике сказал, что голы должны распределиться между другими футболистами атаки? В Париже это сработало, поэтому «Лилль» решил пойти по тому же пути. Просто здесь такое дело: своих гарантов голов не было. Пришлось покупать новых. И «доги» решили, что нужно делать это исключительно из клубов вне топ-лиг, чтобы сэкономить. Сэкономили? Да. Но в результате получили вингеров из Норвегии и Португалии, а еще – форварда Жиру. Ничего не имею против Оливье, он забьет своих голов, может, 10, а я буду за него болеть – но все это даже в сумме не Дэвид. Здесь нет того, кто оформит пару десятков голевых действий, успеет помочь в прессинге. Даже если все новички заиграют, то все равно может стать хуже. Ну и для полного счастья – уход Шевалье, Диаките, Гюдмундссона и Гомеса. Досадное самоубийство.

У «Лиона» нет денег. Клуб имеет существенные проблемы с финансами, едва не был понижен до Л2. Помешает ли это побеждать? Нет. А вот попытки заработать и неготовность тратить больше минимума – да. Вместо Шерки взяли футболиста из чемпионата Чехии. Ляказетт ушел, так что теперь вся надежда на Микаутадзе. Конечно, можно выигрывать и так – но шансов меньше. «Ланс» заявил, что теперь будет жить в условиях экономии, поэтому продал за год всю свою линию обороны. Новички – дешевые. Верю в топ-селекцию команды, но о какой борьбе за высокие позиции может идти речь с настолько нестабильным составом? «Страсбур» вышел в еврокубки и потерял нескольких лидеров, один из которых – Петрович. Вратаря не заменить достойно, потому что тот был чуть ли не лучшим в Европе: и удары отражал, и на выходах снимал мячи, и оборону страховал, и ногами помогал разыгрывать... Команда должна несколько сдать.

Вот и получается, что «Марселю» и «Монако» просто не с кем бороться за топ-3. А вот для какого-то перспективного проекта дорога к вершинам открыта. Это именно «Ренн». Перспективным проектом назвал его не просто так, потому что в него верят так, как больше ни в кого не верят во Франции. Сюда едут футболисты, которые не должны ехать. Только за последние полгода есть несколько отказов играть в ЛЧ ради выступлений за «Ренн». Засыпают ли новичков деньгами? Вероятно. Но Фофана зимой из СА переехал сюда. Значит, обещают не только финансовое благополучие. Может, и победы. После январской смены тренера «Ренн» в топ-8 Лиги 1 по набранным очкам и в топ-7 по xPTS. То есть финишировал во второй половине таблицы, но уже весной играл как претендент на еврокубки. Теперь обновился и готов сделать шаг вперед. Пока другие претенденты на зону ЛЕ вредят себе, «Ренн» прогрессирует.

В прошлом сезоне «Марсель» не играл в еврокубках – и финишировал аж в топ-2. «Ренн» в этом также не играет. Огромное преимущество над главными конкурентами.

Мец вылетит, кф. 2

Вот и добрались до аутсайдеров. Выбрасываю «Мец». Почему? Потому что лифт. Даже не успеем заскучать, ведь команда быстро вернется: 11 раз меняла прописку за 15 последних сезонов. У нее такое хобби – повышаться и понижаться. Очевидно, у боссов нет рабочего плана на то, как сохранить прописку после промоушна. Летняя трансферная кампания это доказывает. В последней официальной игре предыдущего сезона «Мец» использовал нескольких футболистов, которые в итоге ушли в межсезонье. Сказка, старая как мир. Каждый год в топ-лигах немало таких новичков, которые после повышения становятся слабее. Надо отметить трансфер за 3 миллиона вратаря, однако все остальное – подписание свободных агентов и аренды. Состав среди самых дешевых в дивизионе, тренер без опыта работы в Л1 – но с финишами на 18-й и 19-й строчках других лиг.

Конкуренты несколько интереснее. Хорошие шансы вылететь у «Гавра» и «Анже», например, но оба в предыдущем сезоне сохранили прописку – если даже понизятся, то в борьбе. Обычно среди фаворитов на возвращение в Л2 новички, но «Лорьян» и «Париж» заходят с неплохими составами (оба вне топ-5 самых дешевых в чемпионате). Первый разорвал Л2 сильной атакой и имеет тренера, который уже сохранял другую команду, «Аяччо», в Л1. Второй уже потратил 35 миллионов на трансферы, из которых 17 – на защитника (!), а еще 7 – на Симона, который годами помогал выживать «Нанту». С командами все будет хорошо. А кто еще рискует пойти на дно? «Ланс» делает все, чтобы себя уничтожить, но до сих пор имеет неплохой состав по меркам Л1 + может рассчитывать, что хоть кто-то из новичков выстрелит, потому что имеет топ-скаутов. Скаутинг должен спасти и «Осер». У «Нанта» интересный тренер Каштру и опыт успешной борьбы за жизнь.

«Мец» может обойти кого-то, кто прямо-таки провалится, но чтобы сразу двух, а затем еще в межлиговом плей-офф победить – это уже слишком. Лифт останется лифтом.

Лучший бомбардир – Мика Биерет, кф. 10

Getty Images/Global Images Ukraine. Мика Биерет

А какие ваши кандидаты? Первым на ум приходит «ПСЖ», но у него нет топ-снайпера. Даже Дембеле не перетягивает на себя слишком много, а еще часто отдыхает в чемпионате, чтобы быть свежее на поединки ЛЧ. В предыдущем сезоне лучшим по минутам в Л1 в составе парижан был Барколя, но и тот получил только 72% от максимума времени. А футболистов, которые играют все 90+%, хватает. У них будет больше шансов. В прошлом розыгрыше «ПСЖ» оформил требл, но его самый результативный футболист забил в чемпионате только 21 гол. Не 25+ и не 30+. Только Дембеле имел 15+ точных ударов. Кто из состава «ПСЖ» должен побороться за местную Золотую бутсу теперь? Барколя уже видели. Хвича не бомбардир. Дуэ вряд ли за год улучшит свой показатель в 4 раза (было 6). Остается только Дембеле, но и он не топ-снайпер.

Тогда приходится смотреть на другие клубы. Что видим? Дэвид покинул «Лилль», нового гаранта голов «доги» подписывать не стали. Ляказетт также ушел. Эмега забил 14 мячей в сезон расцвета «Страсбура», а летом команда изменилась – вряд ли существенно прибавит. Калимуэндо еще может уйти до завершения трансферного окна, но даже если останется: он играет всего лишь за «Ренн». Да, команда может провести прорывной розыгрыш, но за последние 2 года лучший показатель забитых для любого футболиста из клубов вне топ-3 чемпионата – 19 за сезон. Мало для выигрыша гонки. Гринвуд – интересный кандидат хотя бы из-за его регулярных скримеров, но не единственный. Биерет имеет не меньший шанс поразить. До его прихода в предыдущем сезоне лучший бомбардир «Монако» имел 3 гола за полгода в Л1.

А команда имела одну из самых больших разниц между фактическими и ожидаемыми забитыми голами. Конечно, не в ее пользу. А потом приехал датчанин – и забил 13 за половину сезона. Дубли, хет-трики – было все, что нужно. У «Монако» без Биерета был топовый механизм создания моментов, но не было их конвертации. Теперь будет. За лето форвард оформил 7 голевых действий в матчах за сборную и товарищеских за клуб. Это был не только полугодовой прорыв. Мика продолжит регулярно отличаться. Если за первое полугодие в клубе забил в чемпионате 13 раз, то почему в первый полноценный сезон не замахнется на 25+? Тогда будет иметь максимум двух конкурентов за Золотую бутсу французской лиги. Только если визави будут играть в просто результативных командах, то он – там, где все построено на доставке мяча ему. Форвардоцентричная система сделает Биерета лучшим.

Несколько слов о других

В этом году без интриги относительно состава тройки и чемпиона, скорее всего – и без вопросов относительно серебряного призера. «Монако» должен обгонять «Марсель», потому что уже является выстроенной системой, а соперник только идет к своему пику. «Ницца» выглядела абсолютно разобранной на фоне «Бенфики», поэтому должна страдать первые месяцы сезона, пока найдет себя и конкуренты будут набирать очки. «Тулуза» была в топ-3 лучших в предыдущем сезоне по xGA, то есть без учета «ПСЖ» и «Монако» имела самую убедительную оборону в лиге. Потеряла Абухляля летом, но не развалилась – будет крайне близка к еврокубковой зоне. «Страсбур» более или менее ожидаемо сдуется. Это местный «Мариуполь». Невозможно выигрывать на стабильной основе, когда каждое лето твой тренер теряет топов и вынужден интегрировать все новых футболистов.

Радуюсь за «Брест», который сохранил Эрика Руа. Тренер весной еще не имел договоренности о новом контракте, но все же подписал его летом – еще какое-то время будет делать из команды-середняка претендента на финиш в верхней половине таблицы. Рискну поставить довольно высоко «Нант», который получил нового наставника Каштру. Его хотели «Шахтер» и еще некоторые серьезные клубы, но он решил остаться еще на некоторое время во Франции: разве просто так? «Париж» и «Лорьян» зашли с серьезными составами, поэтому финишируют на комфортном расстоянии от зоны вылета, а о первой половине таблицы помечтают уже через год. «Ланс» будет наказан падением в последнюю треть турнирки за распродажу вообще всего состава: ну не может это пройти бесследно. Команда должна мучиться хотя бы в августе-октябре. А дальше группу претендентов на что-то уже не догонит.