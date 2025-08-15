ПСЖ и 34 шага до рекорда. Прогнозы на сезон Лиги 1
Расставили по местам все 17 команд, по поводу финишных позиций которых могли быть сомнения
ПСЖ переиграл в Суперкубке УЕФА «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 по пенальти). Хотя нет: скорее переборол. Переиграл-то, наоборот, именно его клуб из Лондона. «Шпоры» были лучшей командой на поле большую часть времени, а «ПСЖ» больше часа даже в створ пробить впервые не мог. Не получалось ничего, а сопернику удавалось почти все. Однако результат – очередной триумф команды из Парижа. Пожалуй, лучшая иллюстрация того, что нас ждет в следующем сезоне Лиги 1. Условный «Нант» может сделать все правильно, провести близкий к идеальному поединок – но все равно проиграть «ПСЖ». Потому что у столичных нереальный запас прочности. Они очень сильны. Слишком. Могут не играть 70 минут, а потом победить. Могут не контролировать ход игры, но спастись. Даже в плохие дни «ПСЖ» будет претендовать на победы. Страшно представить, что может быть в хорошие...
Но мы попробуем, потому что это фишка данного формата – прогнозов на сезон. На этот раз – Лиги 1. Определим, кто и на какой строчке финиширует. Когда будет такая возможность, буду добавлять к событию коэффициент. Хотя бы для вашего осознания, насколько фантастическим является то или иное развитие событий.
ПСЖ выиграет титул без поражений
Потому что слишком классная команда. Весной, когда вопрос титула был де-факто уже снят, Энрике заметил на одной из своих пресс-конференций, что его подопечные хотят пройти всю дистанцию без поражений. И действительно хотели. Только в 31-м туре уступили впервые. Состав на тот поединок: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невес, Витинья, Руис, Дембеле, Кварацхелия, Дуэ. Такой же был, кстати, на финал ЛЧ. Счет по ударам – 32:7. Согласитесь, что это не похоже на показатель команды, которая не хочет выигрывать и потеряла мотивацию. Нет, она ее имела – просто не повезло попасть под оппонента, который реализовал все свои шансы и вратарь которого выполнил 12 сейвов за матч. Не каждый сезон твои соперники выдают против тебя такие топ-перформансы. Вероятно, в этом году против «ПСЖ» настолько же удачно не сыграет никто. Топ-вратарей в лиге больше в межсезонье не стало.
Иногда в какой-то момент начинаешь проходить компьютерную игру исключительно ради того, чтобы собрать максимум возможных ачивок. Вот что-то такое у «ПСЖ» с чемпионатом Франции. Много-много лет проект существовал ради того, чтобы победить в ЛЧ. Не получалось. Иногда до триумфа не хватало совсем немного. Но в этом году получилось. Все, «ПСЖ» – король Европы. Основная сюжетная линия пройдена. А что дальше? Сбор ачивок. Конечно, можно попробовать выиграть ЛЧ второй раз подряд, и это будет большое достижение – но не единственное возможное. Еще ни один клуб Лиги 1 не проходил дистанцию в целый чемпионат без поражений. «ПСЖ» устанавливает все новые и новые рекорды, но этого пока в своем активе не имеет. Попробует присвоить и его. Состав летом стал только лучше (Шевалье подходит больше, чем Доннарумма, Забарный добавляет глубины), поэтому и сдать команда не должна.
У «ПСЖ» 19 очков преимущества над ближайшим преследователем в предыдущем сезоне, а если бы не расхлябанность против «Страсбура» после неудачи в 31-м туре – было бы 20+. Это слишком много. Такое невозможно отыграть, только самому отпустить. «ПСЖ» не отпустит. Вопрос титула не стоит, а вот вопрос года без поражений – вполне.
Монако финиширует в топ-3, кф. 1.91
А какие еще варианты? Трансферная кампания команды летом – кампания клуба, у которого все хорошо. Пришли Дайер, Фати, Погба, Градецки. Кто делает «Монако» значительно сильнее? Да никто. Возможно, поможет прибавить Дайер, но он буквально единственный здесь, кто гарантирует топ-качество. Другие – может, заиграют. А может, и нет. Не так важно, потому что механизмы работают и без них. В «Монако» понимают, что в клубе все хорошо – достаточно, чтобы не мутить воду летом. Молодые таланты? Есть. Сильные футболисты в каждой из линий? Есть. Достаточная длина скамейки запасных, чтобы не развалиться из-за параллельного участия в нескольких турнирах? Также есть. Предыдущий чемпионат команда начинала без забивного форварда – а зимой подписала Биерета, который всего за полгода 13 раз поразил ворота соперников. Еще один вопрос решен. «Монако» уверен в себе и своем качестве.
И имеет на это полное право. Смотрим в таблицу ожидаемых очков. Оказывается, «Монако» – второй лучший во Франции. Причем с 10-балльным отрывом от всех преследователей. В фактической таблице ниже из-за плохой реализации, но разве она была бы такой, если бы Биерет играл за клуб целый год? Вряд ли. По xG/удар «Монако» опережает всех, даже «ПСЖ» (0.16 на 0.15). То есть создает лучшие моменты. Надо только реализовывать. Даже в год безумно неудачной конвертации шансов и сезон, когда пришлось играть в ЛЧ, коллектив финишировал в топ-3 без лишних нервов и досрочно, не доводил до последнего тура. Летом не потерял тренера. Не стал слабее. Возможно, еще уйдет, например, Аклиуш, что было бы плохо – но не критично. Да и за лето команда потратила на приобретения только 3 миллиона, поэтому при необходимости сможет выйти на рынок.
Еще один весомый аргумент – слабость конкурентов. Но о них будет чуть позже. Просто имейте в виду, что даже средний сезон «Монако» – это, вероятно, достаточно для финиша в зоне ЛЧ.
Марсель финиширует в топ-3, кф. 2
В каком-то смысле противоположность «Монако». Команды финишировали на соседних строчках таблицы в предыдущем сезоне, но одной можно было вообще ничего не делать летом, а другая была вынуждена проявлять активность на рынке. Потому что «Марсель» вне топ-6 по xPTS. Его ожидаемая разница забитых и пропущенных – +17, фактическая – аж +27. Где-то помог вратарь, где-то повезло с реализацией. Гринвуд забил 5 мячей с xG 0.05 и менее, 4 из них – из-за пределов штрафной площадки. То есть мастер дальних ударов. Но, получается, «Марсель» оказался среди избранных не из-за топ-игры в футбол – а благодаря скримерам Мэйсона. Конечно, я упрощаю, но если бы в клубе думали совсем иначе, то вели бы себя летом как «Монако». Однако нет, выбран другой путь. Главный новичок – Пайшао, который в предыдущем сезоне оформил 16+10 в чемпионате Нидерландов. Нужны не только скримеры, но и больше голевых моментов.
Гомес из «Лилля» пришел свободным агентом, Иган-Райли из рекордно успешной обороны «Бернли» (16 пропущенных в 46 турах ЧШ) – также, 0 денег «Марсель» заплатил за подписание на скамейку запасных Обамеянга. Пока в аренде, но потом будут выкуплены Медина и Веа – футболисты с опытом игры в Л1. Как видите, здесь все варианты на здесь и сейчас. «Олимпик» инвестирует не в молодежь, а в тех, кто нужен тренеру Де Дзерби. А тот своей работой в предыдущих командах доказал, что точно осознает, что необходимо для побед. Чем больше «Марсель» становится командой итальянца – тем лучше для клуба. В предыдущем сезоне был топ-результат, но не было топ-игры. Ок, будет улучшение футбола. С победами над аутсайдерами уже все было хорошо год назад (75% выигрышей против клубов последней трети таблицы, даже у «ПСЖ» меньше), поэтому главное – научиться давать отпор топам.
Чтобы делать это более-менее регулярно, тренер должен иметь варианты. Летом таких точно стало больше. Поэтому легко предположить: больше «Марсель» против топов не будет грушей для битья. А тогда в топ-3 снова финиширует уверенно.
Ренн финиширует в топ-5
Вот вы и дождались абзацев о конкурентах «Марселя» и «Монако». А кто вообще во Франции провел лето достаточно хорошо, чтобы завершить чемпионат на высоких позициях? «Ницца» настолько села в лужу, что вообще ничего не предложила «Бенфике» в квалификации ЛЧ (0:4 по сумме двух матчей). Ушли форвард Гессан и вратарь Булка. Каждый год одно и то же: команда что-то нащупывает в плане игры и результатов, затем теряет своих топов, а руководство не дает тренеру новых. Франк Эс – крутой, но вряд ли его нервная система выдержит, когда зимой «Ницца» потеряет еще какого-нибудь лидера. Только вопрос времени, когда даже он психанет. Другой претендент на топ-3 или топ-5 – «Лилль». Он потерял Дэвида, который годами оформлял 13+ голов и 20+ результативных действий в Лиге 1. Замена? Пу-пу-пу... В «Лилле» решили, что вместо нападающего тренеру нужен велосипед.
И его придумали! Помните, как «ПСЖ» потерял Мбаппе, а Энрике сказал, что голы должны распределиться между другими футболистами атаки? В Париже это сработало, поэтому «Лилль» решил пойти по тому же пути. Просто здесь такое дело: своих гарантов голов не было. Пришлось покупать новых. И «доги» решили, что нужно делать это исключительно из клубов вне топ-лиг, чтобы сэкономить. Сэкономили? Да. Но в результате получили вингеров из Норвегии и Португалии, а еще – форварда Жиру. Ничего не имею против Оливье, он забьет своих голов, может, 10, а я буду за него болеть – но все это даже в сумме не Дэвид. Здесь нет того, кто оформит пару десятков голевых действий, успеет помочь в прессинге. Даже если все новички заиграют, то все равно может стать хуже. Ну и для полного счастья – уход Шевалье, Диаките, Гюдмундссона и Гомеса. Досадное самоубийство.
У «Лиона» нет денег. Клуб имеет существенные проблемы с финансами, едва не был понижен до Л2. Помешает ли это побеждать? Нет. А вот попытки заработать и неготовность тратить больше минимума – да. Вместо Шерки взяли футболиста из чемпионата Чехии. Ляказетт ушел, так что теперь вся надежда на Микаутадзе. Конечно, можно выигрывать и так – но шансов меньше. «Ланс» заявил, что теперь будет жить в условиях экономии, поэтому продал за год всю свою линию обороны. Новички – дешевые. Верю в топ-селекцию команды, но о какой борьбе за высокие позиции может идти речь с настолько нестабильным составом? «Страсбур» вышел в еврокубки и потерял нескольких лидеров, один из которых – Петрович. Вратаря не заменить достойно, потому что тот был чуть ли не лучшим в Европе: и удары отражал, и на выходах снимал мячи, и оборону страховал, и ногами помогал разыгрывать... Команда должна несколько сдать.
Вот и получается, что «Марселю» и «Монако» просто не с кем бороться за топ-3. А вот для какого-то перспективного проекта дорога к вершинам открыта. Это именно «Ренн». Перспективным проектом назвал его не просто так, потому что в него верят так, как больше ни в кого не верят во Франции. Сюда едут футболисты, которые не должны ехать. Только за последние полгода есть несколько отказов играть в ЛЧ ради выступлений за «Ренн». Засыпают ли новичков деньгами? Вероятно. Но Фофана зимой из СА переехал сюда. Значит, обещают не только финансовое благополучие. Может, и победы. После январской смены тренера «Ренн» в топ-8 Лиги 1 по набранным очкам и в топ-7 по xPTS. То есть финишировал во второй половине таблицы, но уже весной играл как претендент на еврокубки. Теперь обновился и готов сделать шаг вперед. Пока другие претенденты на зону ЛЕ вредят себе, «Ренн» прогрессирует.
В прошлом сезоне «Марсель» не играл в еврокубках – и финишировал аж в топ-2. «Ренн» в этом также не играет. Огромное преимущество над главными конкурентами.
Мец вылетит, кф. 2
Вот и добрались до аутсайдеров. Выбрасываю «Мец». Почему? Потому что лифт. Даже не успеем заскучать, ведь команда быстро вернется: 11 раз меняла прописку за 15 последних сезонов. У нее такое хобби – повышаться и понижаться. Очевидно, у боссов нет рабочего плана на то, как сохранить прописку после промоушна. Летняя трансферная кампания это доказывает. В последней официальной игре предыдущего сезона «Мец» использовал нескольких футболистов, которые в итоге ушли в межсезонье. Сказка, старая как мир. Каждый год в топ-лигах немало таких новичков, которые после повышения становятся слабее. Надо отметить трансфер за 3 миллиона вратаря, однако все остальное – подписание свободных агентов и аренды. Состав среди самых дешевых в дивизионе, тренер без опыта работы в Л1 – но с финишами на 18-й и 19-й строчках других лиг.
Конкуренты несколько интереснее. Хорошие шансы вылететь у «Гавра» и «Анже», например, но оба в предыдущем сезоне сохранили прописку – если даже понизятся, то в борьбе. Обычно среди фаворитов на возвращение в Л2 новички, но «Лорьян» и «Париж» заходят с неплохими составами (оба вне топ-5 самых дешевых в чемпионате). Первый разорвал Л2 сильной атакой и имеет тренера, который уже сохранял другую команду, «Аяччо», в Л1. Второй уже потратил 35 миллионов на трансферы, из которых 17 – на защитника (!), а еще 7 – на Симона, который годами помогал выживать «Нанту». С командами все будет хорошо. А кто еще рискует пойти на дно? «Ланс» делает все, чтобы себя уничтожить, но до сих пор имеет неплохой состав по меркам Л1 + может рассчитывать, что хоть кто-то из новичков выстрелит, потому что имеет топ-скаутов. Скаутинг должен спасти и «Осер». У «Нанта» интересный тренер Каштру и опыт успешной борьбы за жизнь.
«Мец» может обойти кого-то, кто прямо-таки провалится, но чтобы сразу двух, а затем еще в межлиговом плей-офф победить – это уже слишком. Лифт останется лифтом.
Лучший бомбардир – Мика Биерет, кф. 10
А какие ваши кандидаты? Первым на ум приходит «ПСЖ», но у него нет топ-снайпера. Даже Дембеле не перетягивает на себя слишком много, а еще часто отдыхает в чемпионате, чтобы быть свежее на поединки ЛЧ. В предыдущем сезоне лучшим по минутам в Л1 в составе парижан был Барколя, но и тот получил только 72% от максимума времени. А футболистов, которые играют все 90+%, хватает. У них будет больше шансов. В прошлом розыгрыше «ПСЖ» оформил требл, но его самый результативный футболист забил в чемпионате только 21 гол. Не 25+ и не 30+. Только Дембеле имел 15+ точных ударов. Кто из состава «ПСЖ» должен побороться за местную Золотую бутсу теперь? Барколя уже видели. Хвича не бомбардир. Дуэ вряд ли за год улучшит свой показатель в 4 раза (было 6). Остается только Дембеле, но и он не топ-снайпер.
Тогда приходится смотреть на другие клубы. Что видим? Дэвид покинул «Лилль», нового гаранта голов «доги» подписывать не стали. Ляказетт также ушел. Эмега забил 14 мячей в сезон расцвета «Страсбура», а летом команда изменилась – вряд ли существенно прибавит. Калимуэндо еще может уйти до завершения трансферного окна, но даже если останется: он играет всего лишь за «Ренн». Да, команда может провести прорывной розыгрыш, но за последние 2 года лучший показатель забитых для любого футболиста из клубов вне топ-3 чемпионата – 19 за сезон. Мало для выигрыша гонки. Гринвуд – интересный кандидат хотя бы из-за его регулярных скримеров, но не единственный. Биерет имеет не меньший шанс поразить. До его прихода в предыдущем сезоне лучший бомбардир «Монако» имел 3 гола за полгода в Л1.
А команда имела одну из самых больших разниц между фактическими и ожидаемыми забитыми голами. Конечно, не в ее пользу. А потом приехал датчанин – и забил 13 за половину сезона. Дубли, хет-трики – было все, что нужно. У «Монако» без Биерета был топовый механизм создания моментов, но не было их конвертации. Теперь будет. За лето форвард оформил 7 голевых действий в матчах за сборную и товарищеских за клуб. Это был не только полугодовой прорыв. Мика продолжит регулярно отличаться. Если за первое полугодие в клубе забил в чемпионате 13 раз, то почему в первый полноценный сезон не замахнется на 25+? Тогда будет иметь максимум двух конкурентов за Золотую бутсу французской лиги. Только если визави будут играть в просто результативных командах, то он – там, где все построено на доставке мяча ему. Форвардоцентричная система сделает Биерета лучшим.
Несколько слов о других
В этом году без интриги относительно состава тройки и чемпиона, скорее всего – и без вопросов относительно серебряного призера. «Монако» должен обгонять «Марсель», потому что уже является выстроенной системой, а соперник только идет к своему пику. «Ницца» выглядела абсолютно разобранной на фоне «Бенфики», поэтому должна страдать первые месяцы сезона, пока найдет себя и конкуренты будут набирать очки. «Тулуза» была в топ-3 лучших в предыдущем сезоне по xGA, то есть без учета «ПСЖ» и «Монако» имела самую убедительную оборону в лиге. Потеряла Абухляля летом, но не развалилась – будет крайне близка к еврокубковой зоне. «Страсбур» более или менее ожидаемо сдуется. Это местный «Мариуполь». Невозможно выигрывать на стабильной основе, когда каждое лето твой тренер теряет топов и вынужден интегрировать все новых футболистов.
Радуюсь за «Брест», который сохранил Эрика Руа. Тренер весной еще не имел договоренности о новом контракте, но все же подписал его летом – еще какое-то время будет делать из команды-середняка претендента на финиш в верхней половине таблицы. Рискну поставить довольно высоко «Нант», который получил нового наставника Каштру. Его хотели «Шахтер» и еще некоторые серьезные клубы, но он решил остаться еще на некоторое время во Франции: разве просто так? «Париж» и «Лорьян» зашли с серьезными составами, поэтому финишируют на комфортном расстоянии от зоны вылета, а о первой половине таблицы помечтают уже через год. «Ланс» будет наказан падением в последнюю треть турнирки за распродажу вообще всего состава: ну не может это пройти бесследно. Команда должна мучиться хотя бы в августе-октябре. А дальше группу претендентов на что-то уже не догонит.
