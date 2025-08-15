Юрий КОВАЛЬ: «Заря всегда в моем сердце»

Известный футбольный менеджер Юрий Коваль прокомментировал свой переход из луганской «Зари» в «Александрию».

– Сложились такие обстоятельства, что нужно быть дома, в Александрии, помогать жене. Чувства смешанные, решение непростое. «Заря» всегда в моем сердце. Я уже просто не представляю другую эмблему на футболке. Я много команд тренировал, но «Заря» – это самый удачный этап карьеры. Большое спасибо президенту клуба, руководству команды, болельщикам за доверие, за то, что снова почувствовал драйв тренерской работы, эмоции от еврокубковых матчей. Сейчас очень хороший тренерский штаб как в первой команде, так и во второй, поэтому уверен, что все будет хорошо.

– Какой момент самый запоминающийся для вас в «Заре»?

– Все моменты помню – и борьбу за выживание, и Премьер-лигу. Работу с такими тренерами, как Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник, Патрик ван Леувен, Ненад Лалатович. Все это – что-то новое, что-то интересное. Осталось также в душе, и это сложно объяснить игрокам нынешней «Зари» – что такое Луганск и полный стадион «Авангард». Никто не имел права играть плохо. Это самое яркое воспоминание. «Заря» – это не просто слово, это бренд, это сила воли. Думаю, что мало команд, которые могли бы выжить в таких условиях, да еще и не просто выжить, а не растерять свои боевые качества и постоянно прогрессировать.