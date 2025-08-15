Эксперт – о вылете Шахтера: «Это ошибка тренера. Мог сделать это раньше»

Известный эксперт Олег Федорчук прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0, 0:0 по сумме матчей, 3:4 по пенальти):

«Недостаток опыта сыграл решающую роль. И, конечно, кадровые потери тоже повлияли. В этой игре «Шахтеру» не могли помочь Кевин и Судаков – это значительное ослабление атакующей мощи команды. Как по мне, Туран должен был смелее привлекать резервы команды, выпускать новых игроков. Мы видели, что «Панатинаикос» использовал все шесть своих замен, а «Шахтер» выпустил только двух свежих игроков – Шведа и Назарину, да и то уже в овертаймах. Думаю, что это тренерская ошибка.

Тот же Очеретько получил карточку и на протяжении всего матча демонстрировал свою худшую игру в этом сезоне. Где-то Олег не успевал, нервничал. Как по мне, его вторая желтая карточка была абсолютно заслуженной – он очень агрессивно пошел в подкат, имея желтую. Туран мог заменить его раньше, и «Шахтер» не остался бы в меньшинстве».