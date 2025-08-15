Первая лига. Пробой проводит матч с Буковиной. Стартовые составы
Поединок пройдет в Городенке на стадионе «Пробой-Арена» и начнется в 15:30
В пятницу, 15 августа, в Первой лиге пройдут матчи 3-го тура. «Пробой» на своем поле встретится с «Буковиной».
«Пробой» проводит свой дебютный сезон в Первой лиге. Первый матч команда выиграла у ФК «Чернигов» 1:0. А вот во втором проиграла «Левому Берегу» со счетом 1:3.
«Буковина» в новом сезоне пока не забивала и не пропускала. Команда сыграла вничью 0:0 с «Ингульцом» и «Агробизнесом».
Поединок пройдет в Городенке на стадионе «Пробой-Арена». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
