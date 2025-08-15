Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Англия
15 августа 2025, 11:39
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд

Родриго и Джанлуиджи Доннарумма присоединятся к горожанам

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Английский «Манчестер Сити» интересуется итальянским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой и бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить в общей сложности 150 миллионов евро за обоих футболистов.

Джанлуиджи Доннарумма в сезоне 2024/25 провел 47 матчей на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв «на ноль». На счету Родриго 14 голов и 11 ассистов в 54 матчах.

Ранее Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе в «ПСЖ».

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
