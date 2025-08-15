Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потерял отца. Легенда Жироны пропустит старт Ла Лиги
Испания
15 августа 2025, 08:58 | Обновлено 15 августа 2025, 09:22
Потерял отца. Легенда Жироны пропустит старт Ла Лиги

Кристиан Стуани вернулся в Уругвай из-за трагической новости

15 августа 2025, 08:58 | Обновлено 15 августа 2025, 09:22
Потерял отца. Легенда Жироны пропустит старт Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стуани

38-летний уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани пропустит первый тур испанской Ла Лиги из-за трагического события.

Футболист потерял отца незадолго до начала чемпионата Испании. Кристиан вернулся на родину, чтобы быть рядом с близкими.

После трагической новости «Жирона» опубликовала заявление с целью поддержать Стуани в этот тяжелый момент.

«Жирона» выражает свои искренние соболезнования нашему капитану Кристиану Стуани и всей его семье в связи с потерей отца.

В эти скорбные моменты клуб, его партнеры по команде и болельщики объединяются в трауре, предлагая всю нашу поддержку и тепло. Вечная память», – говорится в сообщении клуба.

15 августа «Жирона» примет дома «Райо Вальекано». Перед началом встречи будет проведена минута молчания.

Кристиан Стуани Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смерть
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
