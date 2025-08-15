Потерял отца. Легенда Жироны пропустит старт Ла Лиги

38-летний уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани пропустит первый тур испанской Ла Лиги из-за трагического события.

Футболист потерял отца незадолго до начала чемпионата Испании. Кристиан вернулся на родину, чтобы быть рядом с близкими.

После трагической новости «Жирона» опубликовала заявление с целью поддержать Стуани в этот тяжелый момент.

«Жирона» выражает свои искренние соболезнования нашему капитану Кристиану Стуани и всей его семье в связи с потерей отца.

В эти скорбные моменты клуб, его партнеры по команде и болельщики объединяются в трауре, предлагая всю нашу поддержку и тепло. Вечная память», – говорится в сообщении клуба.

15 августа «Жирона» примет дома «Райо Вальекано». Перед началом встречи будет проведена минута молчания.