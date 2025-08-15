Потерял отца. Легенда Жироны пропустит старт Ла Лиги
Кристиан Стуани вернулся в Уругвай из-за трагической новости
38-летний уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани пропустит первый тур испанской Ла Лиги из-за трагического события.
Футболист потерял отца незадолго до начала чемпионата Испании. Кристиан вернулся на родину, чтобы быть рядом с близкими.
После трагической новости «Жирона» опубликовала заявление с целью поддержать Стуани в этот тяжелый момент.
«Жирона» выражает свои искренние соболезнования нашему капитану Кристиану Стуани и всей его семье в связи с потерей отца.
В эти скорбные моменты клуб, его партнеры по команде и болельщики объединяются в трауре, предлагая всю нашу поддержку и тепло. Вечная память», – говорится в сообщении клуба.
15 августа «Жирона» примет дома «Райо Вальекано». Перед началом встречи будет проведена минута молчания.
El Girona FC expressa el seu més sentit condol al nostre capità, Cristhian Stuani, i a tota la seva família, per la pèrdua del seu pare.— Girona FC (@GironaFC) August 14, 2025
En aquests moments de tristesa, el Club, els seus companys i l’afició ens unim en el dolor, oferint-los tot el nostre escalf i suport. DEP🌹
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конфликт между Забарными и Сафоновыми набирает оборотов
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной