Реал получил официальное предложение по Лунину

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает турецкий журналист Самет Чайыр в Twitter.

Стамбульский клуб уже сделал официальное предложение «сливочным» по 26-летнему голкиперу. Турки предлагают обмен на своего вратаря Доминика Ливаковича.

Однако мадридский клуб не проявил интереса к этой сделке, так как не заинтересован в услугах хорвата. В настоящее время «Фенербахче» рассматривает другие варианты для подписания украинского голкипера.

Ранее сообщалось, что Лунин не хочет покидать «Реал» и рассчитывает стать основным вратарем.