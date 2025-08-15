Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил официальное предложение по Лунину
Испания
15 августа 2025, 08:24 |
910
0

Реал получил официальное предложение по Лунину

Украинский вратарь может перейти в Фенербахче

15 августа 2025, 08:24 |
910
0
Реал получил официальное предложение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает турецкий журналист Самет Чайыр в Twitter.

Стамбульский клуб уже сделал официальное предложение «сливочным» по 26-летнему голкиперу. Турки предлагают обмен на своего вратаря Доминика Ливаковича.

Однако мадридский клуб не проявил интереса к этой сделке, так как не заинтересован в услугах хорвата. В настоящее время «Фенербахче» рассматривает другие варианты для подписания украинского голкипера.

Ранее сообщалось, что Лунин не хочет покидать «Реал» и рассчитывает стать основным вратарем.

По теме:
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Защитник Барселоны может переехать в АПЛ. Его из команды прогоняет Флик
Соотечественник Симеоне. Атлетико включился в борьбу за вингера Ювентуса
Фенербахче трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
Футбол | 15 августа 2025, 08:11 0
«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем

Борна Тот доволен выступлением своей команды, несмотря на вылет из Лиги конференций

Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14 августа 2025, 18:45 4
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина

У Александра проблемы со здоровьем

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких
Футбол | 15.08.2025, 05:12
Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких
Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14.08.2025, 22:03
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем