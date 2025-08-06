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  4. Источник: Лунин не хочет покидать Реал и планирует стать основным вратарем
Испания
06 августа 2025, 23:12 |
398
1

Источник: Лунин не хочет покидать Реал и планирует стать основным вратарем

Украинец прекрасно себя чувствует в Мадриде и уверен в своих силах

06 августа 2025, 23:12 |
398
1
Источник: Лунин не хочет покидать Реал и планирует стать основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не собирается менять клуб, сообщает Grada3.

По информации источника, 26-летний голкипер пока смирился с тем, что не сможет стать основным голкипером «сливочных» из-за присутствия бельгийца Тибо Куртуа. Однако это не повлияло на решение украинца, который хочет остаться в Мадриде.

Отмечается, что Лунин и его семья комфортно чувствуют себя в столице Испании. Сам Андрей верит в свои силы и потенциал и уверен, что со временем, когда у Куртуа из-за его возраста наступит спад, он сможет стать основным вратарем в «Реале».

В то же время украинец понимает, что потенциальный уход бельгийца в будущем не гарантирует ему место в стартовом составе, поэтому он готов тяжело работать для достижения своей цели.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял важное решение относительно Лунина.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
"Лунін та його родина комфортно почувають себе у столиці Іспанії". На цьому розмову можна закінчувати. Бо Стамбул, Манчестер чи не дай бог Бірмінгем, про які писали, це ж однозначно не Мадрид 
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