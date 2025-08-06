Источник: Лунин не хочет покидать Реал и планирует стать основным вратарем
Украинец прекрасно себя чувствует в Мадриде и уверен в своих силах
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не собирается менять клуб, сообщает Grada3.
По информации источника, 26-летний голкипер пока смирился с тем, что не сможет стать основным голкипером «сливочных» из-за присутствия бельгийца Тибо Куртуа. Однако это не повлияло на решение украинца, который хочет остаться в Мадриде.
Отмечается, что Лунин и его семья комфортно чувствуют себя в столице Испании. Сам Андрей верит в свои силы и потенциал и уверен, что со временем, когда у Куртуа из-за его возраста наступит спад, он сможет стать основным вратарем в «Реале».
В то же время украинец понимает, что потенциальный уход бельгийца в будущем не гарантирует ему место в стартовом составе, поэтому он готов тяжело работать для достижения своей цели.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял важное решение относительно Лунина.
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