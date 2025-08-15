Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер начал переговоры по трансферу игрока Ромы. Гасперини против
Италия
15 августа 2025, 07:32 | Обновлено 15 августа 2025, 07:33
Интер начал переговоры по трансферу игрока Ромы. Гасперини против

Французский игрок Ману Коне оказался в центре внимания

Getty Images/Global Images Ukraine. Ману Коне

Миланский «Интер» связался с представителями столичного клуба «Рома» для обсуждения трансфера 24-летнего французского полузащитника Ману Коне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба ведут переговоры относительно стоимости футболиста.

Римский клуб не спешит с решением по Ману, поскольку полузащитник играет ключевую роль в планах тренера Джана Пьеро Гасперини.

Коне перешёл к «волкам» из менхенгладбахской «Боруссии» перед стартом сезона-2024/25. За год полузащитник провел 45 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Осенью 2024 года Ману впервые получил вызов в национальную сборную Франции, с тех пор он сыграл восемь матчей за «триколоров».

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
