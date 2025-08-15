ФОТО. Волки творят историю. Как Полесье вышло в 4-й раунд Лиги конференций
Житомирская команда удержала перевес над клубом Пакш и вышла на Фиорентину
Житомирское Полесье впервые в истории вышло в раунд Q4 Лиги конференций 2025/26.
14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский Пакш и житомирское Полесье.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры отличился Таллес Коста (1:2).
Полесье вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной (21 и 28 августа).
🏆 Лига конференций. Квалификация Q3
Ответный матч, 14 августа
Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1
Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6
Первый матч – 0:3
Видео голов и обзор матча
ФОТО. Волки творят историю. Как Полесье вышло в 4-й раунд Лиги конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила
Александр – о Дональде Трампе