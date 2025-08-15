Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Волки творят историю. Как Полесье вышло в 4-й раунд Лиги конференций
Лига конференций
15 августа 2025, 06:57 | Обновлено 15 августа 2025, 07:38
Житомирская команда удержала перевес над клубом Пакш и вышла на Фиорентину

ФК Полесье

Житомирское Полесье впервые в истории вышло в раунд Q4 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский Пакш и житомирское Полесье.

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры отличился Таллес Коста (1:2).

Полесье вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной (21 и 28 августа).

🏆 Лига конференций. Квалификация Q3

Ответный матч, 14 августа

Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1

Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6

Первый матч – 0:3

Видео голов и обзор матча

По теме:
«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
Защитник Пакша: «Нам было нечего терять. Мы могли пройти Полесье»
«Не засчитали чистый гол». Тренер Пакша – об ошибке в матче с Полесьем
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций Таллес Коста фото
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
