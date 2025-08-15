14 августа донецкий Шахтер проиграл ответный матч Q3 Лиги Европы Панатинаикосу в серии пенальти (0:0, пен. 3:4) и вылетел в четвертый раунд квалификации Лиги конференций.

Горняки доигрывали второй поединок с греческим клубом вдесятером. На 81-й минуте вторую желтую карточку получил хавбек Олег Очеретько.

Олег жестко сыграл в подкате против Анасса Зарури. Удаление получилось достаточно спорным – на повторе видно, что Очеретько сыграл в мяч.

Это, очевидно, не понравилось и наставнику Шахтера Арде Турану, который выплеснул свои эмоции в сторону одного из рефери и также был удален. Туран досматривал встречу на трибунах.

ВИДЕО. Спорное удаление. За что Очеретько получил красную карточку?