  4. ВИДЕО. Спорное удаление. За что Очеретько получил красную карточку?
Лига Европы
15 августа 2025, 07:27 |
1106
2

Олег оставил Шахтер доигрывать ответный матч Q3 ЛЕ против Панатинаикоса вдесятером

ФК Панатинаикос

14 августа донецкий Шахтер проиграл ответный матч Q3 Лиги Европы Панатинаикосу в серии пенальти (0:0, пен. 3:4) и вылетел в четвертый раунд квалификации Лиги конференций.

Горняки доигрывали второй поединок с греческим клубом вдесятером. На 81-й минуте вторую желтую карточку получил хавбек Олег Очеретько.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Олег жестко сыграл в подкате против Анасса Зарури. Удаление получилось достаточно спорным – на повторе видно, что Очеретько сыграл в мяч.

Это, очевидно, не понравилось и наставнику Шахтера Арде Турану, который выплеснул свои эмоции в сторону одного из рефери и также был удален. Туран досматривал встречу на трибунах.

По теме:
ФОТО. Драма для Шахтера. Нервы, удаления, серия пенальти с Панатинаикосом
ВИТОРИЯ – после матча с Шахтером: «Футбол, в общем-то, честный вид спорта»
Игрок Панатинаикоса назвал Шахтер более сильным соперником, чем Рейнджерс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Вважаю шо реф мав підстави для жовтої картки. Не можна так стрибати маючи уже попередження, Очеретько. 
Ответить
+1
Людмила Павловська
А де відео. 
Ответить
0
