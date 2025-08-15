15 августа на Керамика пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда достаточно амбициозна, а недавно, при Эмери, подкрепила это победой в Лиге Европы и полуфиналом Лиги чемпионов. После ухода Унаи без спада не получилось. И даже возвращение на пост Марселино не помогло сохранить в прошлом году место в еврокубках. Но, с другой стороны, именно непривычно легкое расписание и помогло добиться хорошего результата в следующей темпораде. В итоге набрали те же 70 очков, что и Атлетик. Да, баски по дополнительным показателям стали четвертыми - но УЕФА как раз предоставил дополнительную, пятую путевку в Лигу чемпионов, которую и забрали себе.

Под возвращение в главный еврокубок получилось подписать ряд игроков. Это и оскандалившийся в Англии Парти, а также Бьюкенен, Рафа Марин, Молейро, Сантьяго Моуринью, и список можно продолжать. Хотя также отметим уход Барри и Данжумы, а также тяжелую травму Камбвалы.

Овьедо

Клуб после очень долгого болтания в числе середняков Сегунды мог вернуться в высший дивизион еще год назад. Но тогда, зацепившись за шестое место и выйдя таким образом в плей-офф, там проиграли. К чести футболистов и тренерского штаба, после этого получилось сохранить позиции. И, снова выйдя в стыковые поединки, на этот раз выиграть там.

Понятно, что перед началом выступлений на давно подзабытом уровне нужно было укреплять состав. Но финансовые ресурсы ограничены, и самым заметным шагом можно назвать подписание в компанию к Касорле еще одного звездного ветерана, Хосе Саломона Рондона. А так разве что 2 миллиона выделили, на приобретение у Црвены Звезды Илича - явно с подачи нынешнего наставника, Пауновича.

Статистика личных встреч

Последние официальные матчи между клубами провели в 2000/2001. Тогда оба раза был сильнее Вильярреал.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только легкой победы хозяев. Согласимся, но ограничимся форой -1 гол. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.