Вильярреал начал сезон Ла Лиги с уверенной победы над Овьедо
Голами отличились Карл Этта Эйонг и Папе Алассан Гуйе
15 августа на Эстадио де ла Керамика в Вильярреале состоялся матч 1-го тура Ла Лиги.
«Вильярреал» начал новый сезон Ла Лиги с уверенной домашней победы над новичком элитного дивизиона – «Овьедо» (2:0).
Хозяева открыли счет на 29-й минуте, отличился Карл Этта Эйонг. А еще до перерыва Пап Алассан Гуйе удвоил преимущество «желтой субмарины».
У гостей Саломон Рондон на 14-й минуте не реализовал пенальти. «Вильярреал» набрал 3 очка на старте чемпионата.
Ла Лига. 1-й тур, 16 августа
Вильярреал – Овьедо – 2:0
Голы: Карл Этта Эйонг, 29, Папе Алассан Гуйе, 36
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Матч команды из Леверкузена был приостановлен и-за дождя