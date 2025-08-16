Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча

15 августа на Эстадио де ла Керамика в Вильярреале состоялся матч 1-го тура Ла Лиги.

«Вильярреал» начал новый сезон Ла Лиги с уверенной домашней победы над новичком элитного дивизиона – «Овьедо» (2:0).

Хозяева открыли счет на 29-й минуте, отличился Карл Этта Эйонг. А еще до перерыва Пап Алассан Гуйе удвоил преимущество «желтой субмарины».

У гостей Саломон Рондон на 14-й минуте не реализовал пенальти. «Вильярреал» набрал 3 очка на старте чемпионата.

Ла Лига. 1-й тур, 16 августа

Вильярреал – Овьедо – 2:0

Голы: Карл Этта Эйонг, 29, Папе Алассан Гуйе, 36

