Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Ла Лиги
15 августа на Эстадио де ла Керамика в Вильярреале состоялся матч 1-го тура Ла Лиги.
«Вильярреал» начал новый сезон Ла Лиги с уверенной домашней победы над новичком элитного дивизиона – «Овьедо» (2:0).
Хозяева открыли счет на 29-й минуте, отличился Карл Этта Эйонг. А еще до перерыва Пап Алассан Гуйе удвоил преимущество «желтой субмарины».
У гостей Саломон Рондон на 14-й минуте не реализовал пенальти. «Вильярреал» набрал 3 очка на старте чемпионата.
Ла Лига. 1-й тур, 16 августа
Вильярреал – Овьедо – 2:0
Голы: Карл Этта Эйонг, 29, Папе Алассан Гуйе, 36
ГОЛ! 1:0. Карл Этта Эйонг, 29 мин
ГОЛ! 2:0. Папе Алассан Гуйе, 36 мин
События матча
