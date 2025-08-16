Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Вильярреал
15.08.2025 22:30 – FT 2 : 0
Овьедо
Испания
16 августа 2025, 01:23 | Обновлено 16 августа 2025, 01:27
Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Ла Лиги

Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа на Эстадио де ла Керамика в Вильярреале состоялся матч 1-го тура Ла Лиги.

«Вильярреал» начал новый сезон Ла Лиги с уверенной домашней победы над новичком элитного дивизиона – «Овьедо» (2:0).

Хозяева открыли счет на 29-й минуте, отличился Карл Этта Эйонг. А еще до перерыва Пап Алассан Гуйе удвоил преимущество «желтой субмарины».

У гостей Саломон Рондон на 14-й минуте не реализовал пенальти. «Вильярреал» набрал 3 очка на старте чемпионата.

Ла Лига. 1-й тур, 16 августа

Вильярреал – Овьедо – 2:0

Голы: Карл Этта Эйонг, 29, Папе Алассан Гуйе, 36

ГОЛ! 1:0. Карл Этта Эйонг, 29 мин

ГОЛ! 2:0. Папе Алассан Гуйе, 36 мин

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Вильярреал).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Вильярреал).
28’
Alberto Reina (Овьедо) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
